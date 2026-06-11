Los primeros LEPAS ya están en proceso de homologación

En la antesala a su lanzamiento oficial, LEPAS da un nuevo paso para su arribo al mercado chileno. Y es que el L6 y L4 acaban de iniciar su proceso de homologación en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV).

Así la marca del Grupo Chery entra en tierra derecha para su desembarco en nuestro país durante el segundo semestre, donde llegará de la mano de su subsidiaria, la misma que ya está a cargo de OMODA | JAECOO.

En la práctica, la llegada de los primeros L6 y L4 para homologación representa el paso previo para validar localmente las especificaciones técnicas, de seguridad y equipamiento de ambos modelos, en línea con el proceso habitual que antecede la comercialización de nuevos vehículos en Chile.

Esto permitirá preparar su aterrizaje comercial en un mercado donde los SUV siguen liderando la demanda y donde las tecnologías electrificadas continúan ganando terreno. En ese escenario, LEPAS apuesta por una propuesta que combina eficiencia, diseño y soluciones pensadas para un usuario urbano, conectado y exigente.

Los primeros

El LEPAS L6 será uno de los pilares de la llegada de la marca a Chile. En su versión LSH (Lepas Super Hybrid), combina un motor de 1,5 litros con un sistema eléctrico capaz de alcanzar cerca de 1.100 kilómetros de autonomía total.

La variante 100% eléctrica, por su parte, entrega en torno a 450 kilómetros de autonomía, gracias a una batería de 67 kWh, con carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 22 minutos.

A nivel de diseño, el modelo adopta el lenguaje “Leopard Aesthetics”, con líneas esculpidas, una silueta marcada y una propuesta visual que busca diferenciarlo dentro del segmento. En el interior, suma un paquete completo de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad de última generación y estándares europeos de seguridad.

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Ahora bien, el LEPAS L4 es un SUV urbano, que llegará al país en versiones a combustión, híbrida enchufable y 100% eléctrica.

Con 4.420 mm de largo -y 2,7 metros entre ejes-, el modelo busca combinar proporciones adecuadas para la ciudad con una cabina optimizada para el espacio y la funcionalidad. Entre su equipamiento, destacará una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas, 31 espacios de almacenamiento y un maletero práctico para la rutina diaria y los viajes de fin de semana.

“Chile es un mercado estratégico para LEPAS por su dinamismo, su apertura a nuevas tecnologías y la creciente preferencia por vehículos electrificados. Con el arribo de los L6 y L4 damos un paso concreto en nuestro plan de expansión y en la construcción de una marca que quiere ofrecer diseño, tecnología y una experiencia de conducción distinta”, señaló Nicolás Pietrantoni, gerente general de LEPAS en Chile.