Volkswagen Tera 2026: cómo es el nuevo SUV de entrada de la marca alemana

El Volkswagen Tera es parte de los 17 nuevos vehículos que la marca estrenará en Latinoamérica hasta 2028, programa en el que planea invertir US$3.700 millones para así alcanzar el primer lugar en ventas en el subcontinente.

Existen grandes esperanzas para este flamante SUV de entrada, el quinto en ese listado de lanzamientos, que llega con la responsabilidad de responder con cifras la condición de nuevo ícono que le ha colgado la firma.

En Chile, al menos, parece haber comenzado con el pie derecho. En la preventa que comenzó en agosto, ya despachó más de 250 unidades.

Exterior

Fabricado en Brasil, tiene 4.151 mm de largo, 1.777 mm de ancho, 1.504 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.566 mm. En su exterior resalta la sensación de altura y presencia que le dan los marcos y arcos de ruedas generan, además del ensanchamiento del pilar “C” en la parte trasera, que mantiene el equilibrio entre fluidez y fuerza.

La iluminación es un gran diferencial: los faros full LED tienen una firma lumínica segmentada, mientras que las luces traseras tienen un efecto “click-clack”, presente en modelos premium como Passat y Tiguan, cambiando de forma al pisar o soltar el freno.

Interior

Construido sobre la plataforma MQB-A0, el Tera incorpora un tablero digital “VW Digital Cockpit” de 8” o de 10,25”, según versión, y de serie el sistema multimedia “VW Play” de 10,1” para conectar cualquier dispositivo móvil sin necesidad de cables. Está equipado con volante multifunción, dirección asistida eléctricamente, asientos con tapizado de tela o cuero sintético y apoyacabezas integrado, dos tomas USB C, asiento del conductor con ajuste de altura, entre otros.

Seguridad

Uno de los puntos fuertes del Volkswagen Tera es la seguridad. Incluye seis airbags (dos frontales, dos laterales en asientos delanteros y dos de cortina), frenado autónomo de emergencia (AEB) con detección de peatones, control electrónico de estabilidad (ESC) y tracción (ASR), bloqueo electrónico de diferencial (EDS), detector de fatiga del conductor y monitor de presión de neumáticos y Front Assist.

El paquete ADAS ofrece aún más asistencia: asistente activo de cambio de carril (Lane Assist), Detector de punto ciego con asistente de salida de estacionamiento, Asistente de tráfico cruzado y Control Crucero Adaptativo para las versiones automáticas.

Además, la Latin NCAP, entidad que evalúa la seguridad de los autos en la región, le otorgó cinco estrellas, la máxima calificación.

Motor

El Tera equipa dos variantes de motorización y dos alternativas de mecánica: el 1.6 MSI con 110 hp y 155 Nm de torque, y el 1.0 TSI de 109 hp y 170 Nm de torque.

El primero está asociado a una transmisión manual de cino velocidades, que alcanza una velocidad máxima de 182 km/h y tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos. Su consumo en ciudad es de 10,8 km/l, en carretera, 17,7 km/l y un mixto de 14,3 km/l.

El segundo viene con transmisión automática de seis velocidades, con una velocidad máxima de 180 km/h, aceleración de 0 a 100 km/h en 11,8 segundos y consumos de 13,1 km/l en ciudad, 19 km/l en carretera y un consumo mixto de 16,3 km/l.

¿Cuánto cuesta el Volkswagen Tera?

El Volkswagen Tera se comercializará con precios a partir de los $14.790.000 para la variante Trend MT, $15.690.000 para la Comfort MT, $16.990.000 para la Comfort AT, $18.690.000 para la High AT, y $19.090.000 para la tope de gama Outfit AT.

Se encuentra disponible en seis colores: Negro Ninja y Blanco Candy, Gris Platino y los nuevos Plata Lunar, Rojo Hypernova y Azul Ártico.