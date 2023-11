Ya están los finalistas para Auto, Camioneta y SUV del Año 2024 en Norteamérica

Como cada año, en el Salón de los Ángeles se anunciaron los finalistas a los premios North American Car, Truck and Utility of the Year (NACTOY) 2024, los cuales, como su nombre la indica, se dividen en tres categorías: Auto, Camioneta y SUV.

Así, NACTOY nominó al Honda Accord, Hyundai IONIQ 6 y Toyota Prius/Prius Prime como Auto del Año; a la Chevrolet Colorado, la Chevrolet Silverado EV y la Ford Super Duty como Camioneta del Año; en tanto, que el Genesis Electrified GV70, Kia EV9 y Volvo EX30 avanzaron a la ronda final de SUV del Año.

Cinco de los nueve finalistas totalmente eléctricos, y otros dos con algún grado de electrificación, lo que nos habla a las claras de la importancia que estos están tomando dentro de la escena automotriz.

“Los vehículos electrificados vuelven a representar más de la mitad de nuestros finalistas”, dijo el presidente de NACTOY, Jeff Gilbert. “Eso muestra lo importantes que son para los fabricantes de automóviles y cuántas opciones más tienen ahora los compradores de automóviles”.

Estos nueve finalistas fueron seleccionados entre 52 vehículos elegibles. Los ganadores se anunciarán en el mes de enero en Detroit.