    Mundo

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    La fragata IRIS Dena de clase Moudge asignada a la Flota del Sur de la Armada de la República Islámica de Irán regresaba a Irán desde un puerto del este de la India, tras haber participado en un ejercicio naval celebrado en la Bahía de Bengala del 18 al 25 de febrero.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Foto: Department of War/X

    Al menos 80 personas murieron en un ataque de un submarino estadounidense contra un buque de guerra iraní en el Océano Índico, dijo el miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka a la televisión local.

    La fragata IRIS Dena de clase Moudge asignada a la Flota del Sur de la Armada de la República Islámica de Irán regresaba a Irán desde un puerto del este de la India, tras haber participado en un ejercicio naval celebrado en la Bahía de Bengala del 18 al 25 de febrero, según el sitio web del ejercicio.

    “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales”, declaró Hegseth en el Pentágono, según citó Reuters. “En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa”.

    Sri Lanka dijo que había lanzado una operación de búsqueda y rescate para localizar sobrevivientes después de recibir una llamada de socorro, con 32 personas rescatadas por su armada y tratadas en un hospital en la ciudad portuaria de Galle, en el sur del país.

    El ministro de Asuntos Exteriores, Vijitha Herath, dijo que había 180 personas a bordo del barco, indicó la agencia.

    El portavoz de la marina de Sri Lanka, comandante Buddhika Sampath, dijo que los barcos que llegaron al lugar solo observaron una mancha de petróleo, y agregó que el incidente tuvo lugar fuera de las aguas de Sri Lanka, pero Colombo aún estaba comprometido a brindar apoyo.

    El sitio web del ejercicio naval multilateral Milán organizado por la India mencionó que un barco iraní llamado IRINS Dena participó en el simulacro, que se llevó a cabo en la Bahía de Bengala, frente a la costa oriental de la India.

    IRIS (o Buque de la República Islámica de Irán) es el prefijo más comúnmente utilizado para los buques de guerra iraníes, mientras que IRINS (o Buque de la República Islámica de Irán) se utiliza a veces.

    “Por primera vez desde 1945, un submarino de ataque rápido de la Armada de los Estados Unidos ha hundido un buque de combate enemigo utilizando un solo torpedo Mk-48 para lograr un efecto inmediato, enviando el buque de guerra al fondo del mar”, dijo el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine durante la conferencia de prensa del miércoles.

    “Esta es una demostración increíble del alcance global de Estados Unidos. Detectar, encontrar y eliminar a un desplegado fuera de área es algo que solo Estados Unidos puede hacer a esta escala”.

    Caine agregó que, hasta la fecha, Estados Unidos ha atacado más de 2.000 objetivos en total en todo Irán y ha destruido más de 20 buques de guerra de la República Islámica.

    La campaña ha “neutralizado efectivamente, en este momento, la importante presencia naval de Irán en el teatro de operaciones”, dijo.

    “Se espera que los ataques a la infraestructura y la capacidad naval por parte del gran conjunto de fuerzas estadounidenses en la región continúen durante las próximas 24 a 48 horas”, señaló Caine.

    “Seguiremos evaluando nuestro progreso respecto a los objetivos militares”, dijo.

