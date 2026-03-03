Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad de Irán, Ali Larijani. Foto: archivo

Durante décadas, Ali Larijani fue la cara serena y pragmática de la clase dirigente iraní. Un hombre que escribió libros sobre Immanuel Kant y negoció acuerdos nucleares con Occidente. Pero el 1 de marzo, el tono del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, de 67 años, cambió drásticamente.

Horas después de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, Larijani compartió un mensaje contundente en redes sociales.

“Estados Unidos y el régimen sionista (Israel) han incendiado el corazón de la nación iraní”, escribió en redes sociales, adjuntando una foto del fallecido líder supremo, Alí Jamenei. “Los valientes soldados y la gran nación de Irán darán una lección inolvidable a los infernales opresores internacionales”, añadió.

Escombros de la escuela primaria femenina ubicada en Minab, al sur de Irán, bombardeada por Israel, donde medios iraníes reportaron la muerte de al menos 153 personas. Foto: Xinhua Mehr News Agency

Larijani se encuentra ahora en el centro de la respuesta de Teherán a su mayor crisis desde la Revolución Islámica de 1979 y se espera que desempeñe un papel importante junto al Consejo de Transición que dirigirá Irán tras la muerte del ayatola.

Retorno al Consejo de Seguridad

Nacido en Irak en 1958, en una familia pudiente, estudió una maestría en matemáticas y ciencias computacionales en la Universidad Tecnológica de Sharif, según información recabada por Al Jazeera.

Pero sus posiciones políticas han sido el eje central de su carrera.

En la revolución del 79, se unió al CGRI para luego incorporarse al gobierno, donde ejerció como ministro de Cultura a mediados de los 90.

Entre 2008 y 2020 fue presidente del Parlamento durante tres mandatos consecutivos, desempeñando un papel fundamental en la formulación de la política interior y exterior persa.

Ahí, logró la aprobación parlamentaria del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Foto: archivo

Tras una fracasada candidatura presidencial en 2005, fue nombrado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal negociador nuclear del país.

Pero renunció a ese cargo en 2007, porque se distanció de las políticas nucleares del entonces presidente Mahmud Ahmadineyad.

Intentó presentarse a la presidencia por segunda vez en las elecciones de 2021 y 2024. En ambas ocasiones fue descalificado por el Consejo de Guardianes, encargado de la evaluación de candidatos al cargo.

Sin embargo, en 2025, fue reelegido secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional por el presidente Masoud Pezeshkian.

Desde que asumió el cargo, su postura se ha endurecido. En octubre de 2025 surgieron informes de que Larijani había cancelado un acuerdo de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), declarando que los informes del organismo “ya no eran eficaces”.

Pragmático

A pesar de su firme postura, Larijani suele ser considerado pragmático y alguien dentro del sistema iraní dispuesto a llegar a acuerdos. Apenas unas semanas antes de la actual escalada, Larijani presuntamente mantenía negociaciones indirectas con Estados Unidos.

En febrero, durante las negociaciones, declaró que Teherán no había recibido una propuesta específica de Washington y acusó a Israel de intentar sabotear la vía diplomática para “provocar una guerra”.

Y antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Larijani mostró una actitud positiva respecto a las conversaciones. “Recurrir a la negociación es una vía racional”, declaró entonces el secretario del consejo.

Pero los ataques cerraron la vía diplomática y el tono más pragmático parece haber desaparecido, por ahora. El lunes señaló que Irán “no negociaría” con Washington y prometió una respuesta con “una fuerza sin precedentes”.