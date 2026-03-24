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    Arabia Saudí anuncia la interceptación de más de 25 drones lanzados contra el este del país

    Las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán desde el inicio del conflicto.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este martes la interceptación de más de 25 drones en la provincia Oriental, en el marco de la guerra desatada en Medio oriente a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

    El Ministerio de Defensa saudí ha indicado en una serie de mensajes en sus redes sociales que los sistemas de defensa aérea han derribado 27 aparatos aéreos no tripulados, sin informar sobre posibles víctimas o daños materiales.

    Arabia Saudí declaró el sábado como ‘persona non grata’ a varios miembros del personal de la Embajada de Irán como protesta por la situación, días después de que el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, alertara de que “la paciencia no es ilimitada” y recalcara que Riad podría responder por la vía militar a los ataques iraníes.

    Las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel, iniciada en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

    Más sobre:Arabia SaudíIránIsraelEstados Unidos

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