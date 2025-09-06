SUSCRÍBETE
Mundo

Arabia Saudita condena la intención de Israel de desplazar palestinos a Egipto

El ministerio de Exteriores saudita mostró su apoyo al país árabe después de que Benjamin Netanyahu acusara a las autoridades egipcias de "encerrar" a la población palestina en la "cárcel de Gaza".

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Bandera de Arabia Saudita. Archivo Europa Press.

El ministerio de Exteriores de Arabia Saudita condenó las intenciones de Israel de realizar un desplazamiento de los habitantes de la Franja de Gaza hacia Egipto y mostró su apoyo al país árabe, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusara a las autoridades egipcias de “encerrar” a la población palestina en la “cárcel de Gaza”.

“El Reino de Arabia Saudita condena enérgicamente las reiteradas declaraciones del primer ministro del gobierno de ocupación israelí sobre el desplazamiento de palestinos de su territorio, incluido el cruce de Rafá, y el uso continuo del bloqueo y la hambruna para imponer el desplazamiento forzado, en grave violación del derecho y los principios internacionales, así como de las normas humanitarias más básicas. El Reino afirma su pleno apoyo a Egipto en este sentido”, sostuvo la cartera saudita en un comunicado.

En este sentido, el gobierno saudí instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir y evitar “las políticas agresivas de Israel contra el pueblo palestino y su territorio” y rechazó “cualquier forma de desplazamiento bajo cualquier pretexto”.

Netanyahu reivindicó recientemente que cualquier persona debe poder elegir “en qué lugar vivir” sobre todo “en tiempos de guerra”, con el objetivo de justificar un posible desplazamiento de palestinos hacia países del entorno como Egipto. Esto en al marco de su nueva ofensiva contra el territorio palestino y, en concreto, a la ciudad de Gaza, de la que ya controlarían el 40%.

Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Por su parte, el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, afirmó este viernes que el desplazamiento, ya sea voluntario o forzoso, “no es una opción” para los palestinos en la Franja, una cuestión que El Cairo ve como una “línea roja”.

Asimismo, recordó que estos desplazamientos suponen la “liquidación” y el “final” de la causa palestina y ha hecho hincapié en que “no existe motivo legal o ético alguno para echar a la gente de su tierra”.

Tras ello, la Autoridad Palestina condenó “las declaraciones y posturas provocadoras” del premier israelí, “así como las falsas acusaciones y los ataques injustificados contra la hermana República Árabe de Egipto”. La cartera diplomática palestina consideró sus comentarios como “reconocimientos oficiales por parte de Israel de los planes de desplazamiento implementados” contra su pueblo en Gaza.

De la misma forma, Qatar también mostró su apoyo a Egipto ante las acusaciones israelíes y sostuvo que “la política de castigo colectivo” de Israel en Gaza y Cisjordania “no logrará obligar a la población palestina a abandonar su territorio ni a privarla de sus legítimos derechos”.

Arabia Saudita además reiteró la necesidad de un “Estado palestino independiente” con “Jerusalén Oriental como su capital” como la única forma de garantizar la seguridad y la estabilidad en la región.

