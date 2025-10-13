Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio

La Oficina de Medios de Comunicación de Prisioneros Palestinos señaló hoy que como parte del intercambio al menos 154 prisioneros palestinos fueron obligados por Israel a exiliarse.

Así lo dio a conocer la cadena Al Jazeera que señaló que las familias han señalado “que su tan esperada libertad es agridulce después de enterarse de que sus seres queridos serían deportados a terceros países”.

Los deportados, indicó la cadena, forman parte de un grupo mayor de palestinos liberados por Israel: 250 personas detenidas en cárceles israelíes, junto con unos 1.700 palestinos capturados en la Franja de Gaza durante dos años de guerra israelí. Por su parte, Hamás y otros grupos palestinos liberaron a 20 israelíes cautivos en virtud de un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Un prisionero palestino recién liberado llega a la Franja de Gaza. Foto: Palestinian Center for Prisoners Advocacy/ Twitter

Todavía no hay detalles sobre dónde serán enviados los palestinos liberados, pero en una liberación de prisioneros anterior en enero, docenas de detenidos fueron deportados a países de la región, incluidos Túnez, Argelia y Turquía.

En declaraciones a Al Jazeera en Ramallah, en la Cisjordania ocupada, los familiares del prisionero palestino Muhammad Imran dijeron que estaban sorprendidos al saber que él estaba entre aquellos que Israel había decidido obligar al exilio.

“La noticia de hoy fue un shock, pero seguimos esperando. Quizás podamos verlo de alguna manera”, dijo Imran. “Lo importante es que lo liberen, aquí o en el extranjero”.

La cadena explicó que el exilio significa que su familia podría no poder viajar al extranjero para reunirse con él debido al control de las fronteras por parte de Israel.

The very first image of the dean of Qalqilya prisoners, freed Mohammad Adel Dawood from Qalqilya city, after being deported to Egypt. pic.twitter.com/OepfWI8N9Y — Palestinian Center for Prisoners Advocacy (@PalPrisonersA) October 13, 2025

“Podríamos estar viendo a familias que verán a sus seres queridos deportados y exiliados fuera de Palestina pero no tendrán forma de verlos”, dijo Nida Ibrahim de Al Jazeera, quien ha informado extensamente desde la Cisjordania ocupada.

El exilio significa que su familia podría no poder viajar al extranjero para reunirse con él debido al control de las fronteras por parte de Israel.

“Podríamos estar viendo a familias que verán a sus seres queridos deportados y exiliados fuera de Palestina pero no tendrán forma de verlos”, dijo Nida Ibrahim de Al Jazeera, quien ha informado extensamente desde la Cisjordania ocupada.