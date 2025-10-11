Asesinan en la cárcel a Ian Watkins, ex líder de Lostprophets y condenado por pedofilia

Este sábado se confirmó la muerte de Ian Watkins, ex líder de Lostprophets, al interior de un recinto penitenciario en Reino Unido.

Watkins cumplía una condena de 29 años tras las rejas, en la HMP Wakefield, por delitos sexuales en contra de menores de edad. Dicha sanción cayó sobre él en diciembre de 2013, luego de una serie de ilícitos, entre los que estaba el intento de agresión sexual contra un bebé.

En detalle, el sujeto recibió una sentencia de 29 años de prisión y otros seis años de libertad condicional . En tanto, dos de las coacusadas en el caso, las madres de los niños de los que abusó, recibieron sanciones de 14 y 17 años de cárcel, respectivamente.

De acuerdo a lo reportado por BBC News, la policía de West Yorkshire concurrió hasta la mencionada cárcel tras ser notificados de un grave asalto a un prisionero, el cual había sido declarado muerto en el lugar.

Si bien se descartó ahondar en detalles respecto al caso por parte de la policía local, sí se reportó que dos hombres, de 25 y 43 años, respectivamente, fueron arrestados al ser sospechosos del asesinato .

En 2014, jueces británicos habían rechazado una apelación impulsada por Ian Watkins para reducir la condena.

Watkins había sido atacado en agosto de 2023 en otro incidente carcelario. Sin embargo, en aquel entonces las heridas que sufrió no pusieron en riesgo su vida.

El fatal incidente se registró pocos días después de la publicación de un informe que reportaba el aumento de la violencia en la HMP Wakefield. "Muchos presos nos dijeron que se sentían inseguros, en particular los hombres mayores condenados por delitos sexuales que compartían cada vez más la prisión con un grupo cada vez mayor de presos más jóvenes”, se comentó en el documento.