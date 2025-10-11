Alto mando militar de EE.UU. visita Gaza y confirma que no habrá despliegue de tropas

El jefe del comando central del ejército de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, visitó este sábado zonas de la Franja de Gaza ocupadas por el ejército israelí para verificar la retirada parcial de Israel y como parte de los preparativos para el establecimiento de la misión de observación liderada por Estados Unidos para supervisar la evolución del alto el fuego entre Israel y Hamás que comenzó el viernes.

“Acabo de regresar de una visita al interior de Gaza para informar sobre nuestros planes para establecer el Centro de Coordinación Cívico-Militar del Centcom”, dijo Cooper en la cuenta del mando en la red social X.

Como ya ha anticipado la Casa Blanca, Cooper aseguró que Estados Unidos no desplegará tropas en interior de territorio gazatí.

Según Fox News, Cooper visitó las posiciones israelíes acompañado del enviado especial de Trump, Steve Witkoff para confirmar la retirada parcial de los militares israelíes, condición indispensable para garantizar la inminente liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás, a cambio de cientos de palestinos en cárceles de Israel.

Fuentes militares de Estados Unidos confirmaron a ABC News el despliegue en Israel de unos 200 efectivos que conformarán la columna vertebral de esta iniciativa, acompañada de una posible misión internacional, con la participación de países como Qatar o Turquía, sobre el terreno para garantizar el cumplimiento del proceso.