SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Alto mando militar de EE.UU. visita Gaza y confirma que no habrá despliegue de tropas

“Acabo de regresar de una visita al interior de Gaza para informar sobre nuestros planes para establecer el Centro de Coordinación Cívico-Militar del Centcom”, dijo Brad Cooper.

Por 
Europa Press
Rizek Abdeljawad

El jefe del comando central del ejército de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, visitó este sábado zonas de la Franja de Gaza ocupadas por el ejército israelí para verificar la retirada parcial de Israel y como parte de los preparativos para el establecimiento de la misión de observación liderada por Estados Unidos para supervisar la evolución del alto el fuego entre Israel y Hamás que comenzó el viernes.

“Acabo de regresar de una visita al interior de Gaza para informar sobre nuestros planes para establecer el Centro de Coordinación Cívico-Militar del Centcom”, dijo Cooper en la cuenta del mando en la red social X.

Como ya ha anticipado la Casa Blanca, Cooper aseguró que Estados Unidos no desplegará tropas en interior de territorio gazatí.

Según Fox News, Cooper visitó las posiciones israelíes acompañado del enviado especial de Trump, Steve Witkoff para confirmar la retirada parcial de los militares israelíes, condición indispensable para garantizar la inminente liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás, a cambio de cientos de palestinos en cárceles de Israel.

Fuentes militares de Estados Unidos confirmaron a ABC News el despliegue en Israel de unos 200 efectivos que conformarán la columna vertebral de esta iniciativa, acompañada de una posible misión internacional, con la participación de países como Qatar o Turquía, sobre el terreno para garantizar el cumplimiento del proceso.

Más sobre:Estados UnidosGazaIsraelFranja de Gaza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Actor y cantante argentino Fede Dorcaz es asesinado en Ciudad de México durante presunto ataque directo

Confirman que no hay sobrevivientes tras la explosión en fábrica de Tennessee

Lanzan Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad: estrategia busca incentivar el hábito lector en el país

Detienen a hombre por femicidio frustrado contra su expareja en Coronel

Orrego valora traslado del caso ProCultura a Santiago y afirma que “hemos colaborado con todas las instituciones”

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

3.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

5.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Lanzan Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad: estrategia busca incentivar el hábito lector en el país
Chile

Lanzan Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad: estrategia busca incentivar el hábito lector en el país

Detienen a hombre por femicidio frustrado contra su expareja en Coronel

Orrego valora traslado del caso ProCultura a Santiago y afirma que “hemos colaborado con todas las instituciones”

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente
Negocios

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Renzo Corona, socio principal de PwC: “Necesitamos con urgencia un gobierno y un Parlamento promercados”

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025
Tendencias

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

En vivo: España y Colombia abren los cuartos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: España y Colombia abren los cuartos de final del Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estonia vs. Italia por las Eliminatorias europeas

Dónde y a qué hora ver a México vs. Argentina en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años
Cultura y entretención

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Ruidosa llega con su edición más ambiciosa en el regreso de los shows al Parque O’Higgins

Actor y cantante argentino Fede Dorcaz es asesinado en Ciudad de México durante presunto ataque directo
Mundo

Actor y cantante argentino Fede Dorcaz es asesinado en Ciudad de México durante presunto ataque directo

Alto mando militar de EE.UU. visita Gaza y confirma que no habrá despliegue de tropas

Confirman que no hay sobrevivientes tras la explosión en fábrica de Tennessee

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen