Mundo

Defensa Civil de Gaza dice que ha recuperado 150 cuerpos entre los escombros

El Hospital Nasser reportó 28 hallazgos adicionales desde el viernes, en el sur de Gaza.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
(250911) -- GAZA, 11 septiembre, 2025 (Xinhua) -- Palestinos inspeccionan el daño de varias viviendas en el interior del campamento de refugiados Shati después de un ataque aéreo israelí, en el oeste de la Ciudad de Gaza, el 11 de septiembre de 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (rtg) (ra) (vf) Rizek Abdeljawad

La Defensa Civil de Gaza afirmó este sábado que han encontrado 150 cuerpos bajo los escombros del enclave palestino destruido por la guerra.

De acuerdo con lo reportado por Al Jazeera, esta cifra considera cadáveres hallados desde el viernes en que inició el alto fuego del conflicto bélico entre Israel y Hamas, cuya escalada se remonta a octubre de 2023.

En paralelo, según el citado medio, el Hospital Nasser informó que se recuperaron 28 cadáveres en Khan Younis, al sur de Gaza.

Ambas partes en conflicto aceptaron que la primera fase del acuerdo de paz entrara en vigor el pasado viernes. Esta primera etapa considera un alto al fuego inmediato, así como la retirada de las tropas israelíes en Gaza y la excarcelación de 250 presos palestinos a cambio de los 48 rehenes israelíes -20 de ellos vivos- que Hamas tiene en su poder en las próximas 72 horas.

El conflicto a gran escala entre Israel y Hamas ha causado al menos de 67.682 muertes en Gaza, según el Ministerio de Salud local controlado por Hamas, cuyas cifras son respaldadas en términos generales por Naciones Unidas.

El secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, confirmó a inicios de agosto que los gazatíes sufrían hambruna, un estado que para ser considerado como tal debe superar tres umbrales críticos. privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición. Un comité independiente del organismo multilateral, además, concluyó a mediados de septiembre que Israel cometió genocidio en Gaza, calificación rechazada por Tel Aviv y Estados Unidos.

En Israel, en tanto, 1.139 personas fallecieron por el ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 y 251 fueron capturados como rehenes. Del total de cautivos, 146 fueron liberados con vida y 58 cuerpos fueron repatriados. El resto, de cuyo total se estima que menos de la mitad podría estar vivo, regresaría a Israel el lunes, si es que las partes cumplen la primera fase del acuerdo de paz. A esta cifra se suma, según el Ministerio de Defensa de Israel, las muertes de 1.150 soldados y personal de seguridad israelí desde el 7 de octubre.

