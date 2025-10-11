Actor y cantante argentino Fede Dorcaz es asesinado en Ciudad de México durante presunto ataque directo

El modelo, actor y cantante argentino Federico Dorcazberro —conocido artísticamente como Fede Dorcaz— fue asesinado la noche del jueves en Ciudad de México, tras ser víctima de un ataque armado mientras conducía su camioneta por el sector de Miguel Hidalgo, al poniente de la capital.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), el hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, cuando el vehículo del artista fue interceptado por dos motociclistas que efectuaron varios disparos.

En ese sentido, las autoridades indicaron que se trataría de un “ataque directo” y no de un intento de robo.

Dorcaz fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento producto de las heridas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una investigación por homicidio doloso y que revisa las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

Quién era Fede Dorcaz

El cantante, originario de Mar del Plata, Argentina, inició su carrera como modelo a los 18 años en Barcelona, y posteriormente se trasladó a Los Ángeles para desarrollar su carrera musical. En 2023 lanzó su primer álbum Si tú quisieras, con temas como Cara Bonita y Volver a Empezar, que le valieron reconocimiento en la escena del pop latino.

En mayo pasado, la revista Rolling Stone lo destacó como una “estrella latina en ascenso meteórico”.

En México, Dorcaz se preparaba para debutar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, de Televisa, donde participaría junto a su pareja, la actriz Mariana Ávila. Horas antes del crimen, el artista había compartido una fotografía desde los estudios del canal.

El programa lamentó su muerte a través de redes sociales, señalando que “Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre”.