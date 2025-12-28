Ataque en Ecuador: seis personas fueron asesinadas frente a playa turística

Seis personas fueron asesinadas este domingo en un ataque registrado en Puerto López, al suroeste de Ecuador, luego de que varios hombres armados abrieran fuego en una zona de actividad pesquera.

El tiroteo ocurrió en el barrio San Pedro de la ciudad costera, un popular destino turístico por el avistamiento de ballenas, en medio de una ola de violencia que durante el fin de semana dejó al menos nueve muertos en dicha localidad, según la prensa local.

Alrededor de las 09.00 horas (11.00 horas de Chile), varios hombres armados con fusiles automáticos, que se trasladaban en una camioneta y dos motocicletas, llegaron al malecón de Puerto López y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban allí.

“Dispararon a personas que estaban haciendo compra y venta de mariscos”, indicaron testigos al diario El Universo.

Seis personas murieron y otras tres resultaron heridas, informó el coronel William Acurio, comandante de la policía en la zona, para luego detallar que entre las víctimas hay una niña de “aproximadamente dos años”.

Tras los disparos, los atacantes “se dieron a la fuga”, agregó el uniformado.

Poco antes, la policía local había encontrado a otra persona asesinada en el sector El Platanal, de la provincia de Manabí, elevando a nueve los fallecidos en esta zona ecuatoriana en menos de 48 horas.