Baxter Hunt, encargado de negocios de EEUU en Chile: “Los países deben poder confiar que los equipos y software del 5G no serán una amenaza”

La próxima semana Baxter Hunt regresará a su país. Así, dejará atrás tres años de misión diplomática en la embajada de Estados Unidos en Chile, la mitad de los cuales se ha desempeñado como encargado de negocios, es decir como el jefe de la legación de su país en Santiago. La razón: desde la partida de la embajadora Carol Pérez en enero de 2019, esa representación no cuenta con una embajadora o embajador titular.

Antes de dejar Santiago, Hunt conversó con La Tercera sobre las relaciones entre ambos países, la próxima licitación de la red 5G y las preocupaciones sobre el avance de China. Además, en relación a la decisión del nuevo canciller, Andrés Allamand, de pedir aplazar la elección del nuevo presidente del BID y mantener la tradición de que este sea latinoamericano, se limitó a señalar que EE.UU. apoya “la nominación de Mauricio Claver-Carone, anunciada en junio por el Departamento del Tesoro”, porque “demuestra el sólido compromiso del Presidente Trump con el liderazgo de EE.UU. en las instituciones regionales importantes”.

¿En qué estado se encuentran las relaciones entre Chile y Estados Unidos? Se lo pregunto por la demora en la llegada de la nueva embajadora de su país a Santiago.

Nuestras relaciones bilaterales siguen siendo muy fuertes. El hecho de que haya una brecha (de tiempo) entre embajadores no tiene nada que ver con la importancia de nuestras relaciones bilaterales. Como usted sabe, en mi país hay una separación de poderes y el Congreso tiene un papel importante en la aprobación de los embajadores. La señora Leora Levy está en ese proceso. Fue aprobada por el Comité de RR.EE. del Senado y el siguiente paso es la votación en la sala. Ojalá ella pueda llegar pronto a Chile.

¿Se puede prever cuándo llegará?

Depende del Senado. Es posible que la sala vote las nominaciones antes del descanso de agosto.

Hoy tenemos un embajador de China en Chile muy activo. No cree que la ausencia de un embajador de Estados Unidos le ha dado más espacio al embajador Xu Bu.

Las actividades de nuestra embajada y la cooperación con Chile no han disminuido en ningún sentido durante los últimos 18 meses. En cuanto a la embajada de China, obvio que tiene un embajador muy activo y las relaciones entre Chile y China también son muy importantes, pero nosotros seguimos trabajando para avanzar en nuestras relaciones que son excelentes.

Uno de los temas en la agenda es el de la red de 5G. Existe la posibilidad de que compañías chinas participen en eso. ¿Por qué EE.UU. se opone a esa posibilidad?

Este tipo de decisiones competen solamente al gobierno chileno y apoyamos el compromiso que tiene Chile con la transparencia y el más alto nivel de la buena gobernabilidad cuando esos procesos entran en licitación. La preocupación por la seguridad en torno al 5G es una de las prioridades de nuestra estrategia nacional de ciberseguridad.

En el caso que se diera la eventualidad de que una compañía china interviniera en el proceso, ¿cuál sería la reacción de EE.UU?

Los países requieren poder confiar en que los equipos y el software 5G no serán una amenaza a su seguridad nacional, a la privacidad propia o intelectual y los derechos humanos. Desde nuestro punto de vista no puede existir confianza cuando quienes venden telecomunicaciones están bajo un gobierno autoritario como el del Partido Comunista de China, que no cuenta con un poder judicial independiente ni un estado de derecho que prohíba el mal uso de los datos.

¿EE.UU. podría tomar alguna medida contra Chile en ese caso?

Es una decisión de Chile. Nosotros solamente compartimos la información que tenemos sobre las amenazas que representan algunos sistemas de telecomunicaciones.

¿En qué situación está el programa de visa Weiver? ¿Se podría ver afectado por la pandemia o eventualmente por el tema del 5G?

Chile sigue siendo el único país latinoamericano incluido en el programa de exención de visa, lo que demuestra la confianza que tenemos en la seguridad de Chile. Por supuesto es un programa que depende de la seguridad. Hasta ahora no hay ningún cambio para los viajeros chilenos bajo el programa incluso durante la pandemia, pero seguimos trabajando con Chile para lograr el pleno cumplimiento de los compromisos sobre la seguridad.

Hubo inquietud entre los estudiantes chilenos en EE.UU. por las informaciones sobre el retiro de visas a estudiantes extranjeros. ¿En qué está esa situación?

El Departamento de Estado suspendió los servicios rutinarios de visas en todo el mundo en marzo debido a la pandemia. A medida que las condiciones evolucionen nuestra sección consular comenzará la reanudación gradual de los servicios rutinarios de visa. Entendemos que muchos estudiantes esperan la visa para viajar a Estados Unidos, pero vamos a estar en contacto con ellos lo más rápido posible.

¿Pero los que tienen visa y ya están en Estados Unidos no tienen que preocuparse?

Exacto. Los que ya están en Estados Unidos no tienen problemas.