“Bienvenido al infierno”: Sarkozy publica diarios sobre sus 20 días en la cárcel

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, publicó este miércoles Le Journal d’un Prisonnier (diario de un preso), las memorias donde describe los 20 días que estuvo en la prisión de La Santé como un lugar de “violencia inhumana”.

Publicado en menos de tres semanas, el libro de Sarkozy contiene detalles sobre lo que, a su juicio, significa para un exmandatario encontrarse en el ala de aislamiento de una cárcel francesa, entre los que se cuentan pormenores mundanos como un colchón duro y una ducha débil.

“Estaba limpio y bastante luminoso», describe el político en la páginas de la publicación, para luego agregar que: “Casi podrías pensar que estás en un hotel de mala muerte, de no ser por la puerta blindada con una mirilla para que los guardias de la prisión pudieran mirar por ella”.

Así mismo detalla que “lo peor era que este fino chorro de agua se detenía muy rápidamente, como un temporizador. Tenías que encontrar constantemente el botón y pulsarlo”.

Fue también durante su primer día de prisión que el ex jefe de Estado, como escribe en sus memorias de 216 páginas, al asomarse a la ventana oyó a un preso que “golpeaba sin cesar los barrotes de su celda con un objeto metálico”. “El ambiente era amenazador. Bienvenido al infierno”, apunta en sus hojas.

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025

Como consigna Euronews, en su libro Sarkozy confirma que rechazó las comidas servidas en pequeñas bandejas de plástico junto con una “baguette blanda y empapada”, cuyo olor le provocaba náuseas. En su lugar, comió “productos lácteos, barritas de cereales, agua mineral, zumo de manzana y algunos dulces”.

Además, se le permitía pasar una hora al día en una pequeña sala de gimnasio, donde utilizaba sobre todo una cinta de correr básica, en medio de una rutina diaria que comenzaba con, como él mismo describe, “levantarse temprano, hacer la cama inmediatamente. Lavarse, afeitarse, vestirse correctamente. Sin pijama, sin negligencia”.

El político galo, de 70 años, fue liberado de La Santé el mes pasado tras cumplir 20 días de una condena de cinco años de prisión, la que recibió después que un tribunal lo declarara culpable de asociación criminal por permitir que sus subordinados intentaran recaudar dinero para las elecciones hace 20 años del coronel Gadafi en Libia.

Al final del juicio en octubre, el juez, que podría haber permitido que Sarkozy permaneciera en libertad a la espera de su apelación, dictaminó que debía ir a prisión. Tres semanas más tarde, se le permitió salir tras una apelación de sus abogados.

El expresidente niega rotundamente los cargos que se le imputan y afirma ser víctima de una camarilla con motivaciones políticas dentro del sistema judicial francés, además de, en un vuelco imprevisto, aconsejar a su partido pactar con la extrema derecha.