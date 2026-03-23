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    China advierte de que la guerra en Irán amenaza con arrastrar a Medio Oriente a “un caos incontrolable”

    Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

    Por 
    Europa Press
    Esta foto, tomada el 7 de marzo de 2026, muestra columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    El Gobierno de China ha advertido este lunes de que la continuación del conflicto en Medio Oriente a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán amenaza con arrastrar a la región a “un caos incontrolable”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir las centrales eléctricas iraníes si no reabre totalmente el estrecho de Ormuz.

    “Las llamas de la guerra en Medio Oriente siguen propagándose”, ha lamentado el portavoz del Ministerio de Exteriores china, Lin Jian, quien ha resaltado que “si el conflicto sigue expandiéndose y la situación se recrudece, toda la región caerá en un caos incontrolable”.

    “El uso de la fuerza solo llevará a un círculo vicioso”, ha recalcado Lin, quien ha reiterado el “firme llamamiento” de Pekín a todas las partes para que “cesen inmediatamente las operaciones militares, vuelvan al diálogo y las negociaciones, y eviten que continúe esta guerra, que nunca debió haber empezado”.

    En este sentido, ha hecho hincapié en que “China mantiene comunicación con todas las partes relevantes sobre la situación actual y sigue comprometida con promover una reducción de las tensiones”, según ha informado el diario chino ‘Global Times’.

    Trump dio el sábado un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, asegurando que, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país y advirtiendo de que habrá “una destrucción total”. “La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente”, sostuvo.

    En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este lunes de que está “decidida a responder a cualquier amenaza” y ha recalcado que, en caso de que Trump materialice su amenaza, Teherán atacará “las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses”, así como “la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista”.

    Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos -incluidos 210 niños-, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3.000 los fallecidos.

    Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsrael

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