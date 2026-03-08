SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    China pide que “terceras partes” no interfieran en sus relaciones con América Latina

    El canciller chino, Wang Yi, defendió la cooperación entre Pekín y la región y afirmó que los países latinoamericanos deben decidir su propio camino, en medio de tensiones con Estados Unidos por la influencia en el continente.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    China pide que “terceras partes” no interfieran en sus relaciones con América Latina Tatan Syuflana

    El canciller de China, Wang Yi, pidió este domingo que “terceras partes” no interfieran en las relaciones entre su país y América Latina, y aseguró que los países de la región deben tener libertad para definir su propio camino político y económico.

    Las declaraciones se producen tras la cumbre celebrada en Miami por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde mandatarios y líderes de derecha latinoamericanos discutieron cómo fortalecer el liderazgo de Washington en el continente y contrarrestar la influencia del gigante asiático.

    Wang realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa anual del Ministerio de Exteriores, realizada en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular de China, el principal evento político del país cada año.

    En su intervención, el diplomático defendió que la relación entre China y América Latina se basa en la cooperación entre países del llamado Sur Global.

    China pide que “terceras partes” no interfieran en sus relaciones con América Latina Amr Nabil

    “La cooperación entre China y América Latina se basa en la asistencia y el apoyo mutuos entre los países del Sur Global”, afirmó, agregando que el crecimiento de los vínculos bilaterales refleja el respeto de su país hacia los pueblos de la región.

    El canciller también aseguró que Pekín no busca influir en la política interna de otros países ni obligarlos a alinearse con su posición.

    “China nunca participa en cálculos geopolíticos ni interfiere en los asuntos internos de otros países ni pide a nadie que tome partido”, sostuvo.

    En esa línea, insistió en que la cooperación con América Latina “no se dirige contra terceros ni debe estar sujeta a la interferencia de terceros”.

    China pide que “terceras partes” no interfieran en sus relaciones con América Latina

    Las declaraciones llegan en un contexto de creciente competencia entre Washington y Pekín por su influencia en la región. La cumbre impulsada por Trump en Miami fue interpretada como un intento de consolidar la presencia estadounidense en América Latina frente al avance económico y tecnológico de China.

    El encuentro regional se realizó además en medio de un escenario político marcado por la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y por el bloqueo energético impuesto por Washington a Cuba, medidas que han sido criticadas por Pekín.

    A esto se suma la presión ejercida por Estados Unidos para frenar proyectos vinculados a China en el continente, como gestiones para que el Canal de Panamá reduzca su vínculo con empresas de Hong Kong o sanciones contra funcionarios chilenos por la posible construcción de un cable de fibra óptica con el país asiático.

    En ese escenario, Wang afirmó que su gobierno mantiene “plena confianza en el futuro de las relaciones entre China y América Latina”, subrayando que los vínculos continuarán desarrollándose pese a las tensiones geopolíticas actuales.

    Más sobre:ChinaCancillerLatinoaméricaRelaciones ExterioresDonald TrumpEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Último 8M de Boric en La Moneda: valoraciones a colaboradoras, guiño a Bachelet y emplazamiento a los hombres

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Vallejo y logros del gobierno de Boric en derechos para las mujeres: “Hicimos política feminista de manera decidida”

    Detienen a autor de homicidio de menor de 14 años en Los Ángeles: se mantenía prófugo desde 2025

    Retoman diálogo a días del cambio de mando: Boric y Kast se reúnen este domingo en La Moneda

    Liberan a 17 presos políticos en Caracas tras protestas de familiares

    Lo más leído

    1.
    Asamblea de Expertos eligió a nuevo líder supremo en Irán: nombre aún no ha sido revelado

    Asamblea de Expertos eligió a nuevo líder supremo en Irán: nombre aún no ha sido revelado

    2.
    Reportan explosión e incendio en depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait tras ataque con drones iraníes

    Reportan explosión e incendio en depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait tras ataque con drones iraníes

    3.
    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente

    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Último 8M de Boric en La Moneda: valoraciones a colaboradoras, guiño a Bachelet y emplazamiento a los hombres
    Chile

    Último 8M de Boric en La Moneda: valoraciones a colaboradoras, guiño a Bachelet y emplazamiento a los hombres

    Vallejo y logros del gobierno de Boric en derechos para las mujeres: “Hicimos política feminista de manera decidida”

    Detienen a autor de homicidio de menor de 14 años en Los Ángeles: se mantenía prófugo desde 2025

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos
    Negocios

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Forus, la retailer de los Swett, pone un pie en España

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios
    Tendencias

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    Con un golpe e insultos: el feroz enfado de Clemente Montes con Matías Palavecino en la derrota de la UC en Rancagua
    El Deportivo

    Con un golpe e insultos: el feroz enfado de Clemente Montes con Matías Palavecino en la derrota de la UC en Rancagua

    Daniil Medvedev pone fin a las esperanzas de Alejandro Tabilo y lo elimina del Masters 1000 de Indian Wells

    En un intenso duelo entre Mercedes y Ferrari: la Fórmula 1 inicia con el triunfo de George Russell en el GP de Australia

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones
    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    China pide que “terceras partes” no interfieran en sus relaciones con América Latina
    Mundo

    China pide que “terceras partes” no interfieran en sus relaciones con América Latina

    Liberan a 17 presos políticos en Caracas tras protestas de familiares

    Papa León XIV realiza nuevo llamado para alcanzar cese al fuego en Medio Oriente tras escalada en Irán

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso