China pide que “terceras partes” no interfieran en sus relaciones con América Latina

El canciller de China, Wang Yi, pidió este domingo que “terceras partes” no interfieran en las relaciones entre su país y América Latina, y aseguró que los países de la región deben tener libertad para definir su propio camino político y económico.

Las declaraciones se producen tras la cumbre celebrada en Miami por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde mandatarios y líderes de derecha latinoamericanos discutieron cómo fortalecer el liderazgo de Washington en el continente y contrarrestar la influencia del gigante asiático.

Wang realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa anual del Ministerio de Exteriores, realizada en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular de China, el principal evento político del país cada año.

En su intervención, el diplomático defendió que la relación entre China y América Latina se basa en la cooperación entre países del llamado Sur Global.

“La cooperación entre China y América Latina se basa en la asistencia y el apoyo mutuos entre los países del Sur Global”, afirmó, agregando que el crecimiento de los vínculos bilaterales refleja el respeto de su país hacia los pueblos de la región.

El canciller también aseguró que Pekín no busca influir en la política interna de otros países ni obligarlos a alinearse con su posición.

“China nunca participa en cálculos geopolíticos ni interfiere en los asuntos internos de otros países ni pide a nadie que tome partido”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que la cooperación con América Latina “no se dirige contra terceros ni debe estar sujeta a la interferencia de terceros”.

Las declaraciones llegan en un contexto de creciente competencia entre Washington y Pekín por su influencia en la región. La cumbre impulsada por Trump en Miami fue interpretada como un intento de consolidar la presencia estadounidense en América Latina frente al avance económico y tecnológico de China.

El encuentro regional se realizó además en medio de un escenario político marcado por la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y por el bloqueo energético impuesto por Washington a Cuba, medidas que han sido criticadas por Pekín.

A esto se suma la presión ejercida por Estados Unidos para frenar proyectos vinculados a China en el continente, como gestiones para que el Canal de Panamá reduzca su vínculo con empresas de Hong Kong o sanciones contra funcionarios chilenos por la posible construcción de un cable de fibra óptica con el país asiático.

En ese escenario, Wang afirmó que su gobierno mantiene “plena confianza en el futuro de las relaciones entre China y América Latina”, subrayando que los vínculos continuarán desarrollándose pese a las tensiones geopolíticas actuales.