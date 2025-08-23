SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, reveló la puesta en marcha de la Operación Sultana para neutralizar la amenaza terrorista en la capital del departamento de Valle del Cauca.

Por 
Europa Press
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez. Archivo.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de la Operación Sultana, una estrategia antiterrorista diseñada para la ciudad de Cali que sufrió este jueves un atentado contra una base militar con ocho muertos y cerca de 80 heridos, en el peor ataque en la capital de Valle del Cauca desde 2019.

“Para neutralizar esta amenaza criminal, terrorista, la clave es anticiparnos a ella. De allí, sale un plan integral aún más robusto, que ya viene en camino, que ya venía ejecutándose, como lo he mencionado, con esas cinco operaciones, pero que se le agrega una más, la Operación Sultana, que está enfocada a proteger esta hermosa región del terrorismo, del crimen”, indicó el responsable de Defensa en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Las autoridades detallaron que reforzarán las operaciones de búsqueda de criminales con más capacidades tecnológicas y de inteligencia, y han informado de cuantiosas recompensas por información que permita capturar a los cabecillas del atentado de Cali.

Entre ellas una recompensa de 3.284 millones de pesos colombianos (unos US$820.000) por la captura de alias “Marlon”, el líder en la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, a quien el Gobierno colombiano achaca la autoría.

Asimismo, Sánchez instó a los medios de comunicación que comiencen una “campaña contra el terrorismo”, con el objetivo de animar a los ciudadanos a dar información a través de redes sociales y números de teléfono habilitados para ello.

“Es importante que la comunidad nos comunique y esa es una de las primeras líneas que reforzamos con este plan integral, que tendrá un seguimiento muy detallado cada semana o cada 15 días, ya sea a nivel regional o a nivel nacional”, sostuvo el político colombiano.

El Ejecutivo liderado por el presidente, Gustavo Petro, también mejorará la capacidad de defensa contra ataques perpetrados con vehículos no tripulados. Esto frente a los atentados de gran magnitud que Colombia sufrió en los últimos días, donde además del ocurrido en Cali se cuenta el helicóptero militar derribado en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, que dejó 13 policías muertos.

En el marco de la lucha antiterrorista, las autoridades colombianas además informaron este viernes la detención del hermano del líder de la disidencia de las extintas FARC, alias “Iván Mordisco”, al que se acusa de desempeñar funciones como jefe de finanzas y logística en actividades de narcotráfico de la disidencia.

Más sobre:ColombiaCaliAtentadosterrorismoOperación SultanaPedro SánchezPetro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Armada confirma hallazgo de lancha Ana Belén en Punta Arenas: tripulación continúa desaparecida

China exige a EE.UU. el fin de la discriminación y el acoso contra los estudiantes chinos en el país

Pyongyang acusa a Seúl de realizar disparos de advertencia contra tropas norcoreanas en la frontera

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente

Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige que se revoque su arresto domiciliario

Lo más leído

1.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

2.
“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

3.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

4.
Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Armada confirma hallazgo de lancha Ana Belén en Punta Arenas: tripulación continúa desaparecida
Chile

Armada confirma hallazgo de lancha Ana Belén en Punta Arenas: tripulación continúa desaparecida

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente

Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta
Negocios

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo
El Deportivo

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

A la espera de lo que suceda con Independiente y la U: Conmebol programa los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país
Mundo

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

China exige a EE.UU. el fin de la discriminación y el acoso contra los estudiantes chinos en el país

Pyongyang acusa a Seúl de realizar disparos de advertencia contra tropas norcoreanas en la frontera

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo