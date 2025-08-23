Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de la Operación Sultana, una estrategia antiterrorista diseñada para la ciudad de Cali que sufrió este jueves un atentado contra una base militar con ocho muertos y cerca de 80 heridos, en el peor ataque en la capital de Valle del Cauca desde 2019.

“Para neutralizar esta amenaza criminal, terrorista, la clave es anticiparnos a ella. De allí, sale un plan integral aún más robusto, que ya viene en camino, que ya venía ejecutándose, como lo he mencionado, con esas cinco operaciones, pero que se le agrega una más, la Operación Sultana, que está enfocada a proteger esta hermosa región del terrorismo, del crimen”, indicó el responsable de Defensa en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Las autoridades detallaron que reforzarán las operaciones de búsqueda de criminales con más capacidades tecnológicas y de inteligencia, y han informado de cuantiosas recompensas por información que permita capturar a los cabecillas del atentado de Cali.

Entre ellas una recompensa de 3.284 millones de pesos colombianos (unos US$820.000) por la captura de alias “Marlon”, el líder en la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, a quien el Gobierno colombiano achaca la autoría.

Asimismo, Sánchez instó a los medios de comunicación que comiencen una “campaña contra el terrorismo”, con el objetivo de animar a los ciudadanos a dar información a través de redes sociales y números de teléfono habilitados para ello.

“Es importante que la comunidad nos comunique y esa es una de las primeras líneas que reforzamos con este plan integral, que tendrá un seguimiento muy detallado cada semana o cada 15 días, ya sea a nivel regional o a nivel nacional”, sostuvo el político colombiano.

El Ejecutivo liderado por el presidente, Gustavo Petro, también mejorará la capacidad de defensa contra ataques perpetrados con vehículos no tripulados. Esto frente a los atentados de gran magnitud que Colombia sufrió en los últimos días, donde además del ocurrido en Cali se cuenta el helicóptero militar derribado en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, que dejó 13 policías muertos.

En el marco de la lucha antiterrorista, las autoridades colombianas además informaron este viernes la detención del hermano del líder de la disidencia de las extintas FARC, alias “Iván Mordisco”, al que se acusa de desempeñar funciones como jefe de finanzas y logística en actividades de narcotráfico de la disidencia.