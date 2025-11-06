OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Congreso de Perú declara persona “non grata” a la presidenta de México e intensifica la tensión bilateral

    El parlamento aprobó la medida tras considerar que Claudia Sheinbaum tuvo una “inaceptable injerencia” en los asuntos internos peruanos, a causa del asilo otorgado a la ex primera ministra Bettsy Chávez.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. REUTERS/Raquel Cunha. Raquel Cunha

    El Congreso de Perú declaró persona “non grata” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su “inaceptable injerencia en los asuntos internos” del país andino, a raíz del asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Bettsy Chávez, procesada por rebelión en el autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022.

    El pleno del parlamento tomó esta medida con 63 votos a favor y cuatro en contra, afirmando que ve la medida de Ciudad de México como una ofensa al “sistema democrático nacional”.

    Durante el debate, el vicepresidente de la Comisión de Exteriores, Ernesto Bustamante, descalificó a Sheinbaum, acusándola de tener una estrecha relación con el narcotráfico.

    “Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas a los que se debería acometer, se meta en problemas peruanos. A nosotros solamente nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con algún otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada”, declaró Bustamante, según la emisora RPP.

    Chávez permanece en la residencia del embajador de México en Lima desde el lunes, cuando el ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, confirmó que el país norteamericano le había concedido asilo y que en respuesta a ello rompían las relaciones bilaterales. La propia Sheinbaum valoró como “desproporcionada” la ruptura de lazos.

    Como detalla el diario El País, la ex primera ministra peruana, que fue acusada de ser una de las autoras del quiebre democrático en Perú, estuvo en prisión preventiva hasta hace algunas semanas y se ausentó en las más recientes audiencias que se llevan en su contra por el delito de conspiración.

    En ese momento su defensa argumentó que Chávez tenía problemas de salud, pero de manera sorpresiva se dirigió a la embajada mexicana en Lima, donde espera que el Estado peruano le entregue el salvoconducto para viajar a México, el cual podría llegar en las próximas horas.

    Más sobre:CongresoPerúMéxicoPresidentaClaudia SheinbaumAsiloBettsy Chávez

