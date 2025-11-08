OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Corea del Norte anuncia acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

    El ministro de Defensa norcoreano, No Kwang-chol, justificó la actitud más beligerante de su país por los recientes ejercicios conjuntos realizados en la zona por los ejércitos surcoreano y estadounidense.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Foto: nknews

    El ministro de Defensa de Corea del Norte, No Kwang-chol, afirmó este viernes que el régimen norcoreano pondrá en marcha acciones “más ofensivas” contra sus “enemigos” tras el nuevo lanzamiento de un misil balístico hacia el mar de Japón.

    Esto ocurre poco después de la simbólica visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a la Zona Desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur.

    “En el futuro, todas las amenazas que invadan nuestra esfera de seguridad se convertirán en objetivos directos de la RPDC y se gestionarán de la manera necesaria. Estamos listos para responder a todo”, dijo el ministro norcoreano en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal KCNA.

    En este, además, aseguró que “mostraremos una acción más ofensiva contra la amenaza de los enemigos sobre el principio de garantizar la seguridad y defender la paz mediante una fuerza poderosa

    Aunque no mencionó el lanzamiento de un misil, sí justificó una actitud más beligerante debido a los recientes ejercicios conjuntos realizados en la zona por los ejércitos surcoreano y estadounidense. Además de las conversaciones que Hegseth ha mantenido en el país asiático.

    “Esta es una cruda revelación y una expresión intencional y desvelada de su naturaleza hostil para oponerse a la RPDC hasta el final”, señaló al respecto No.

    Asimismo, sostuvo que nunca evitarán este tipo de respuesta, ya que no les queda otra opción por culpa de la hostilidad de Estados Unidos hacia Corea del Norte. “¿Qué espera el mundo que hagamos, imaginando en qué posición estaremos en tales circunstancias?”, dice la nota.

    A primera hora de este viernes, el ejército surcoreano denunció el lanzamiento de un misil de corto alcance desde Corea del Norte, después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, advirtiera el jueves de que adoptaría medidas de represalia en protesta por las últimas sanciones de EE.UU. contra individuos y entidades vinculadas a Pyongyang.

    Dichas sanciones las impuso el Departamento del Tesoro estadounidense contra ocho ciudadanos norcoreanos, entre ellos dos banqueros, y dos entidades vinculadas al gobierno de Pyongyang que se relacionan con delitos cibernéticos y blanqueo de capitales.

    Ejército de EE.UU. permanece alerta

    Por su parte, el mando Indo-Pacífico del ejército de Estados Unidos aseguró que el lanzamiento del misil norcoreano no significó una amenaza para las fuerzas estadounidenses.

    Sin embargo, calificó de “desestabilizador” el movimiento militar de Corea del Norte, además de afirmar que “Estados Unidos permanece preparado para defender su territorio y a sus aliados en la región”.

    Estamos al tanto del lanzamiento del misil y mantenemos una estrecha comunicación con nuestros aliados y socios”, expresó el cuerpo militar en un comunicado.

    Para agregar que “si bien hemos evaluado que este evento no representa una amenaza inmediata para el personal o el territorio estadounidense, ni para nuestros aliados, el lanzamiento del misil pone de manifiesto el impacto desestabilizador de las acciones de la RPDC”, expresó el cuerpo militar en un comunicado.

