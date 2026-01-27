Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

El Ejército de Corea del Norte lanzó este martes un misil balístico hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, según denunciaron las autoridades de Japón y Corea del Sur, sin que por ahora haya más detalles y sin que Pyongyang se haya pronunciado oficialmente sobre el disparo.

El Ministerio de Defensa japonés indicó en un comunicado que “ Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico ”, antes de agregar que ya habría impactado en el mar, sin más especificaciones.

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur señaló que también ha identificado un lanzamiento por parte de Corea del Norte, sin más detalles al respecto.