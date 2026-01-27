SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    El lanzamiento es el segundo por parte de Pyongyang en lo que va de mes, tras el disparo de varios misiles balísticos hacia el mar de Japón el 4 de enero.

    Por 
    Europa Press

    El Ejército de Corea del Norte lanzó este martes un misil balístico hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, según denunciaron las autoridades de Japón y Corea del Sur, sin que por ahora haya más detalles y sin que Pyongyang se haya pronunciado oficialmente sobre el disparo.

    El Ministerio de Defensa japonés indicó en un comunicado que “Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico”, antes de agregar que ya habría impactado en el mar, sin más especificaciones.

    Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur señaló que también ha identificado un lanzamiento por parte de Corea del Norte, sin más detalles al respecto.

    El lanzamiento es el segundo por parte de Pyongyang en lo que va de mes, tras el disparo de varios misiles balísticos hacia el mar de Japón el 4 de enero, horas antes de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, iniciara un viaje a China para mantener un encuentro oficial con su homólogo chino, Xi Jinping.

