Crece la presión en Washington: Demócratas exigen publicar video secreto de ataque en el Caribe que dejó 11 muertos

Líderes demócratas en el Congreso de Estados Unidos exigieron este domingo la publicación del video clasificado del primer operativo militar estadounidense contra una embarcación en el Caribe, ocurrido el 2 de septiembre pasado y que terminó con la muerte de 11 personas, incluidos dos sobrevivientes que fueron alcanzados en un segundo ataque.

El tema ha generado fuerte controversia en Washington debido a las descripciones contradictorias entregadas por demócratas y republicanos sobre lo que muestran las imágenes, las cuales solo han sido vistas en sesiones cerradas.

El representante Adam Smith, opositor al gobierno de Donald Trump y principal miembro de su partido en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, afirmó que es “simplemente inexacto” sostener -como dicen los republicanos- que el video muestra a los sobrevivientes intentando rescatar la carga de la lancha volteada y continuar con el tráfico de drogas.

“Es muy, muy difícil justificar lo que ocurrió, y por eso parece que no quieren liberar el video”, señaló Smith en ABC.

Adam Smith, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Foto: NPR

“Estaban apenas con vida”

Otro influyente legislador, Jim Himes, líder demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara, también presenció las imágenes.

En entrevista con la cadena CBS aseguró que los sobrevivientes “apenas estaban con vida, mucho menos participando en hostilidades” cuando se efectuó el segundo disparo que los mató.

“Cuando ves el video te das cuenta de que no tienen radio, apenas se están sosteniendo”, añadió.

Pese a ello, Himes y otros demócratas insistieron en que confían en la inteligencia estadounidense que vincula a las embarcaciones atacadas en el Caribe y el Pacífico con redes de narcotráfico. Sin embargo, advirtió que no existe certeza de que el gobierno de Trump conociera la identidad de los 11 fallecidos en el operativo del 2 de septiembre.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump afirmó esta semana que tendría “ningún problema” en publicar el video. No obstante, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, frenó dicha posibilidad para no “comprometer fuentes y métodos”, señaló en el Foro Reagan de Seguridad Nacional.

Smith cuestionó este argumento al asegurar que el registro “no es distinto de cualquier otro de los muchos videos” que el Pentágono ha difundido anteriormente en redes sociales.

Republicanos defienden el operativo

Desde el lado republicano, el senador Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado y uno de los pocos congresistas que vio el video, aseguró en NBC que las imágenes muestran a los dos sobrevivientes “sentados o de pie sobre la embarcación volcada”, lo que a su juicio los convertía en “objetivos válidos”.

Si bien dijo que apoyaría la publicación del video, evitó comprometerse a presionar al Pentágono y sostuvo que “no hay nada especialmente notable” en las imágenes.

Cotton también reconoció que no recibió información sobre si la lancha atacada el 2 de septiembre transportaba drogas hacia Estados Unidos, recalcando que “eso no surgió en mi sesión informativa.

Tom Cotton, senador de Estados Unidos Foto: Reuters

Hasta ahora, la administración Trump ha realizado 22 ataques conocidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, con 87 personas muertas en total.El último operativo ocurrió el 4 de diciembre en el Pacífico oriental.

El Comando Sur de EE.UU. aseguró que la nave atacada pertenecía a una “organización terrorista designada” y que transportaba narcóticos, aunque no presentó pruebas para respaldar estas afirmaciones.