Mundo

¿Crisis política en Perú?: Bancadas del Congreso respaldan vacancia de Boluarte

El Congreso peruano informó recién que ingresó a la mesa de partes la moción para declarar la vacancia de la mandataria. Se necesitan 52 votos para que la moción sea admitida y 104 para la vacancia si se realiza el jueves, si se sigue el proceso normal que toma más días, se necesitan 87. Hasta el momento se estima que habría al menos 120 respaldos para la destitución de la mandataria.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
La Presidenta Dina Boluarte. Foto: Archivo PRESIDENCIA DE PERÚ

A seis meses de que realicen elecciones generales, Perú se encuentra sumido en otra crisis política. Las bancadas del Congreso Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista anunciaron que respaldarán la moción de vacancia contra la Presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral.

El Congreso peruano informó que ingresó a la mesa de partes la moción para declarar la vacancia de la mandataria. Se necesitan 52 votos para que la moción sea admitida y 104 para la vacancia si se realiza el jueves, si se sigue el proceso normal que toma más días, se necesitan 87. Hasta el momento se estima que habría al menos 120 respaldos para la destitución de la mandataria. Aunque analistas consultados por La Tercera señalaron que si bien existen los votos, faltan negociaciones sobre los ministerios.

Según el diario La República, varias de las bancadas que se pronunciaron el jueves a favor de la vacancia, antes blindaban a Dina Boluarte frente a otros intentos de destitución. Sin embargo, ahora buscan su salida definitiva, “evidenciando el quiebre total del apoyo político que la sostenía en el Congreso en medio de la campaña electoral”.

En un comunicado emitido el jueves, Fuerza Popular indicó que el país vive una crisis de inseguridad y que actualmente hay una falta de liderazgo. “Aunque reste poco tiempo para concluir su mandato, no podemos permitir ni una víctima más. Por ello, Fuerza Popular votará a favor de la vacancia presidencial, convencido de que es una medida necesaria para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza”, indicó Fuerza Popular.

El diario El Comercio señaló que “previamente, bancadas como Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista indicaron que comenzarían a recolectar las 33 firmas necesarias para impulsar la vacancia por incapacidad moral permanente de Dina Boluarte luego del atentado a balazos contra los miembros de la orquesta Agua Marina en Chorrillos el miércoles 8 de octubre”.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, muestra sus aretes durante una conferencia de prensa en el palacio de gobierno luego de su declaración ante la fiscalía en una investigación por posesión de joyas costosas, incluidos relojes Rolex y un brazalete Cartier, en Lima, Perú, el 5 de abril de 2024. Foto: Reuters Sebastian Castaneda

En su comunicado, Fuerza Popular señaló que la bancada no buscará presidir el Congreso ni el gobierno de transición.

Asimismo, expresó su intención de promover el diálogo para superar la crisis actual y finalmente su intención de otorgar al próximo Gobierno facultades en materia de seguridad para enfrentar al crimen.

En anteriores procesos de vacancia, la bancada fujimorista votó en contra de la vacancia presidencial.

El incidente que motivó la vacancia ocurrió el miércoles cuando cuatro integrantes de la popular banda de cumbia Agua Marina resultaron heridos de bala luego que unos desconocidos abrieron fuego contra el escenario en que actuaban frente a una multitud congregada en el Círculo Militar del distrito limeño de Chorrillos.

Los medios locales informan que un vendedor de bebidas en el evento también resultó herido. El ataque fue interpretado como una muestra de la crisis de violencia y criminalidad que afecta al país y desató una tormenta política.

Distintas fuerzas políticas exigieron al gobierno que dé respuesta a la “impunidad” con la que parecen operar las bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Estanis Mogollón, presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, le dijo a la cadena RPP que el ataque contra Agua Marina en Chorrillos revela que el problema “ya se les escapó de las manos a las autoridades”.

El Ministerio del Interior emitió una “condena enérgica de los hechos de violencia” en Chorrillos y dijo que la Policía ya trabaja para capturar a los responsables, pero también señaló a los organizadores del evento por no contar con los permisos requeridos y no haber informado a las autoridades de que se iba a celebrar.

Las encuestas muestran que la delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas extorsiones y la extorsión a negocios y empresas se han convertido en uno de los temas de conversación más habituales.

Las empresas y trabajadores del transporte han sido uno de los blancos más habituales de los grupos criminales dedicados a la extorsión y varios conductores han sido asesinados.

El sector del transporte ha llevado a cabo en las últimas semanas distintas movilizaciones y protestas para exigir soluciones a las autoridades.

