SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete

El gabinete está compuesto por miembros de la "sociedad civil", "jóvenes parlamentarios" y ministros que ya formaban parte de las Administraciones de Bayrou o Barnier. Algunos partidos ya prometieron censurar al recién creado gobierno.

Por 
France 24
El ahora primer ministro, Sébastien Lecornu. Foto: Archivo

La presidencia de Francia anunció el domingo la conformación del nuevo gabinete liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu, en un intento por estabilizar la situación política y económica del país tras días de tensiones internas.

El nuevo Ejecutivo, anunciado como “más técnico que político”, busca combinar experiencia institucional con figuras de la sociedad civil, aunque enfrenta desde su nacimiento un panorama incierto: sin mayoría parlamentaria y bajo la amenaza de una posible moción de censura.

Lecornu, de 39 años y aliado cercano de Macron, fue ratificado en su cargo el viernes por la noche, luego de que su primer gobierno, presentado apenas una semana antes, colapsara en menos de 14 horas debido a desacuerdos dentro del oficialismo.

En esta nueva etapa, el presidente Emmanuel Macron le otorgó “carta blanca” para formar un gabinete sin aspiraciones presidenciales hacia 2027, una condición que refleja la voluntad del Elíseo de reducir las tensiones entre las distintas facciones políticas que componen su entorno.

Tras el anuncio de este domingo, la prioridad inmediata del primer ministro será la aprobación del presupuesto de 2026 antes del 31 de diciembre, una tarea clave para evitar un bloqueo institucional y responder a la creciente preocupación de empresas e inversionistas.

Sébastien Lecornu, ex ministro de Armées, fue nombrado nuevamente el viernes como primer ministro de Emmanuel Macron. Foto: Archivo Stéphane Geufroi

En un comunicado, el Elíseo anunció un gobierno de 34 ministros y secretarios de Estados -dos miembros menos que la administración de François Bayrou (diciembre de 2024-septiembre de 2025)- con varios nombres y sólidas trayectorias profesionales.

Entre los principales nombramientos destaca Laurent Núñez, prefecto de Policía de París y responsable de la seguridad durante los Juegos Olímpicos de 2024, quien asume el Ministerio del Interior en sustitución de Bruno Retailleau. La cartera de Defensa estará a cargo de Catherine Vautrin, hasta ahora ministra de Trabajo, que tendrá el desafío de gestionar el apoyo militar a Ucrania y enfrentar las amenazas de seguridad europeas derivadas de la guerra en el continente.

En el área económica, Roland Lescure continuará al frente del Ministerio de Finanzas, con la difícil misión de contener la deuda pública y responder al aumento de la pobreza en un contexto de desaceleración.

El gabinete también integrará perfiles externos al ámbito político tradicional. Jean-Pierre Farandou, expresidente de la compañía ferroviaria estatal SNCF, fue designado ministro de Trabajo y Solidaridad; mientras que Monique Barbut, exdirectora del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Francia) y figura clave en la negociación del Acuerdo de París, asumirá el Ministerio de Transición Ecológica y Biodiversidad.

En Educación Nacional, el alto funcionario Édouard Geffray reemplazará a Élisabeth Borne, marcando un giro hacia un enfoque más administrativo. Además, la navegante Catherine Chabaud, primera mujer en completar la Vendée Globe en 1996, ocupará un ministerio relacionado con los mercados y la comunicación gubernamental.

Figuras del anterior gabinete mantienen sus puestos, como Jean-Noël Barrot en Asuntos Exteriores, Amélie de Montchalin en Cuentas Públicas, Gérald Darmanin en Justicia, Rachida Dati en Cultura y Philippe Tabarot en Transportes. En el área agrícola, Annie Genevard conserva su cargo a pesar de las tensiones dentro del partido conservador Los Republicanos (LR), que aún no ha definido oficialmente su posición respecto a participar en el Ejecutivo.

El diputado y exalcalde Vincent Jeanbrun, también del LR, se incorpora como ministro de la Ciudad y Vivienda, lo que refuerza la apertura de Lecornu hacia sectores de la oposición moderada.

Frágil equilibrio político

Lecornu se reunió con el presidente Emmanuel Macron para definir la lista el domingo por la noche, dos días después de su reelección como primer ministro.

En tanto, Macron enfrenta un Parlamento profundamente dividido, donde ninguna fuerza cuenta con una mayoría clara. La Asamblea Nacional se encuentra polarizada entre los bloques de extrema derecha, centro e izquierda, lo que complica la aprobación de leyes clave.

El presidente francés Emmanuel Macron. Foto: Archivo

Varios legisladores opositores han pedido elecciones anticipadas o incluso la dimisión del presidente Macron, mientras que el nuevo gabinete busca ganar tiempo y construir acuerdos que eviten un voto de censura inmediato.

El Consejo de Ministros se reunirá el próximo martes 14 de octubre a las 10:00 en el Palacio del Elíseo, en lo que será la primera sesión oficial del nuevo equipo. Allí, Lecornu presentará las líneas generales de su plan económico y político, centrado en la disciplina fiscal, la seguridad interna y la transición ecológica.

El objetivo de Lecornu será demostrar que la nueva composición gubernamental puede ofrecer estabilidad y eficiencia administrativa, incluso sin una base parlamentaria sólida.

Este segundo gobierno de Lecornu llega en un momento crítico para Macron, que afronta la recta final de su segundo y último mandato, previsto hasta 2027. Su apuesta por un gabinete técnico busca enviar una señal de gobernabilidad tanto al interior de Francia como a la comunidad internacional, preocupada por la incertidumbre política y los efectos económicos del estancamiento legislativo.

No obstante, el margen de maniobra del primer ministro es limitado, y su éxito dependerá de su capacidad para negociar con una oposición cada vez más fuerte y un electorado que muestra signos de desconfianza hacia las élites políticas tradicionales.

Más sobre:FranciaSébastien LecornuEmmanuel Macronpresidenteprimer ministro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte mantiene prisión preventiva para exsuboficial FACH formalizada por tráfico de ketamina

Carabineros desaloja y destruye ruca construida en terreno tomado en el lago Lanalhue

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Ley de Presupuesto 2026: alcaldes del Biobío solicitan restablecer los recursos recortados a nivel regional

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

4.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

5.
“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Corte mantiene prisión preventiva para exsuboficial FACH formalizada por tráfico de ketamina
Chile

Corte mantiene prisión preventiva para exsuboficial FACH formalizada por tráfico de ketamina

Carabineros desaloja y destruye ruca construida en terreno tomado en el lago Lanalhue

Ley de Presupuesto 2026: alcaldes del Biobío solicitan restablecer los recursos recortados a nivel regional

Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU
Negocios

Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU

Achs invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena

Accionistas de CSAV aprueban entrega de dividendo por US$200 millones

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas
Tendencias

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Se pierde el Clásico Universitario: revisa la insólita expulsión de Charles Aránguiz en la U ante Palestino
El Deportivo

Se pierde el Clásico Universitario: revisa la insólita expulsión de Charles Aránguiz en la U ante Palestino

Revisa el penal que Sebastián Pérez le atajó a Nicolás Guerra en el duelo entre la U y Palestino

El país más pequeño que va al Mundial: Cabo Verde hace historia y clasifica a Norteamérica 2026

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla
Cultura y entretención

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

Muere René Olivares, el integrante esencial de Los Jaivas que diseñó sus legendarias carátulas

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete
Mundo

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel

Israel confirma que Hamas ha entregado a la Cruz Roja los cuerpos de dos de los cuatro rehenes fallecidos

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa