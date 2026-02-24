Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

Para conmemorar el cuarto aniversario de la guerra, el Presidente Volodimyr Zelensky publicó el martes un mensaje de video a la nación filmado dentro del complejo de búnkeres, la mirada más completa a la instalación, que ha ganado un estatus de culto dentro de Ucrania como símbolo de resistencia.

“Esta oficina, esta pequeña habitación en el búnker de la calle Bankova, es donde mantuve mis primeras conversaciones con líderes mundiales al comienzo de la guerra”, dijo Zelensky en el discurso.

Foto: Servicio de prensa presidencial de Ucrania

Durante su alocución profundamente reflexiva para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia, el presidente Volodimyr Zelensky relató las primeras horas del conflicto, caracterizadas por la incertidumbre y el miedo.

Sentado en una silla de cuero negro en una habitación estrecha de paredes blancas, Zelenski dijo: “Aquí hablé con el presidente (Joe) Biden, y fue allí donde escuché: ‘Volodymyr, hay una amenaza. Debes salir de Ucrania urgentemente. Estamos listos para ayudarte’”.

Foto: Servicio de prensa presidencial de Ucrania

“Y yo le respondí que necesito munición, no transporte”.

El video también muestra al presidente caminando por los pasillos de la instalación, que actualmente están decorados con carteles patrióticos.

El edificio situado en el número 11 de Bankova Street tiene una larga historia, ya que fue construido entre 1936 y 1939 sobre los cimientos de una estructura de la década de 1870.

El edificio sirvió originalmente como sede del Distrito Militar Especial de Kiev y posteriormente albergó al Comité Central del Partido Comunista de Ucrania. La arquitectura del edificio combina elementos del estilo clásico y el barroco ucraniano.

El dificio tiene pasillos largos y estrechos, techos bajos y curvos, posee pequeñas salas para las distintas ramas del gobierno: la presidencia, el gabinete de ministros y el parlamento. Dentro de cada una, una docena de sillas, una pantalla de televisión y banderas ucranianas.

Foto: Servicio de prensa presidencial de Ucrania

Filas de cables negros recorren los laterales de las paredes, mientras que grandes tuberías de gas y cajas eléctricas están fijadas a los techos.

Señales azules y amarillas (los colores de la bandera ucraniana) dirigen a la gente a las diferentes salas del laberinto del túnel.

Carteles brillantes salpican las paredes, honrando el esfuerzo bélico de Ucrania y a sus soldados: el único toque de color apagado junto a las luminosas señales de salida de emergencia de color verde y la cinta de seguridad roja y blanca fijada a los techos bajos.

Foto: Servicio de prensa presidencial de Ucrania

“Aquí estaba nuestro equipo, el gobierno, la coordinación diaria con los militares, las llamadas telefónicas, la búsqueda de soluciones: todo lo necesario para que Ucrania sobreviva”, dijo Zelensky.

“Había que entregar armas. Se entregaron medicinas y alimentos a las ciudades bloqueadas por el enemigo”, dijo.

El discurso de 19 minutos tuvo como objetivo unir a los ucranianos, recordando el espíritu de resistencia que encarnaba la nación cuando Rusia la invadió por primera vez.