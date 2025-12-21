SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. asegura que la censura de fotos en los archivos de Epstein “no tiene nada que ver con Trump”

    El subsecretario de la cartera, Tood Blanche, confirmó que se revisan los archivos para el resguardo de las víctimas. La repartición, posteriormente, confirmó que las fotografías se volvieron a publicar.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    El Departamento de Justicia descartó censura en favor de Donald Trump y apeló al cuidado de las víctimas.

    El subsecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó este domingo que la censura de fotografías incluidas en los archivos del caso del Jeffrey Epstein publicadas este sábado, no guarda relación con que en ellas aparezca el presidente Donald Trump.

    Un total de 15 imágenes incluidas en los documentos publicados el viernes sobre el caso Epstein han sido retiradas de la web del Departamento de Justicia y Blanche aseguró que “volverán a estar disponibles” cuando se investigue si hay que aplicar censura con rectángulos negros, al igual que en otros documentos.

    Una de las fotos incluye un escritorio con fotografías enmarcadas en las que aparece el delincuente sexual con varias personalidades como el Papa Juan Pablo II o Bill Clinton.

    En un cajón abierto se ven fotografías de Trump con mujeres en traje de baño.

    “No tengo motivos para creer que los abogados que trabajan en este caso hablasen sobre el presidente Trump porque él no tiene nada que ver con los archivos de Epstein. No tuvo nada que ver con los terribles delitos que cometió el señor Epstein”, manifestó Blanche en una entrevista con la cadena NBC.

    “No estamos censurando información sobre el presidente Trump ni sobre ningún otro individuo relacionado con el señor Epstein. Esa narrativa que no se basa en los hechos, es una completa falacia”, remarcó.

    El motivo de la retirada sería así la protección a las víctimas. “No tenemos la información perfecta, así que cuando grupos de defensa de los derechos de las víctimas nos avisan de este tipo de fotografías, las retiramos e investigamos. Estamos investigando esa fotografía”, explicó el “número dos” del Departamento de Justicia estadounidense.

    “La foto volverá a subirse y la única cuestión es si habrá censura sobre la foto”, explicó en referencia a los rectángulos negros que se aplica a otras fotografías y documentos.

    Más tarde, desde el propio organismo informaron que se volvió a publicar la imagen en la que aparece una fotografía de Trump tras comprobar que no había víctimas de Epstein en la fotografía.

    “Se retiró la imagen por precaución adicional para su revisión. Tras la revisión se concluyó que no hay pruebas de que haya ninguna víctima de Epstein en la fotografía y se ha vuelto a publicar sin ninguna alteración o censura”, detalló la cartera.

    Criticas demócratas y lentitud en publicar

    Blanche también respondió a las críticas de la oposición demócrata por no publicar todos los archivos sobre Epstein el viernes, como recogía la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein aprobada el mes pasado por el Congreso.

    Blanche explicó que los retrasos tienen que ver con la censura que hay que aplicar a nombres y fotografías de víctimas de Epstein.

    “La razón de que estemos todavía revisando documentación es sencillamente la protección de las víctimas”, subrayó.

    “Es un proceso muy metódico con cientos de abogados revisando cada documento para asegurarse de que los nombres de las víctimas y cualquier información relativa a ellas sea protegida y censurada, que es exactamente lo que contempla la Ley de Transparencia”, destacó.

    Cabe recordar que el delincuente sexual fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Epstein, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra -hermano de Carlos III-, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda el 10 de agosto de 2019.

