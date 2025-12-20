SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. publica un nuevo lote de documentos del caso Epstein

    Más de 550 páginas de la documentación revelada están totalmente en negro por la censura, lo que provocó la crítica de legisladores y una de las víctimas del delincuente sexual y su cómplice Ghislaine Maxwell.

    Por 
    Lya Rosen

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este sábado un nuevo lote de archivos relacionados con la investigación sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, continuando con la lenta divulgación de documentos que comenzó el viernes por la tarde.

    La documentación revelada incluye numerosos testimonios de víctimas de abusos que comparecieron en los tribunales, transcripciones del gran jurado y otros documentos judiciales de los procesos contra Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

    Sin embargo, muchos de los documentos omiten datos clave mediante la censura del rotulador negro. Al menos 550 páginas de los ellos están totalmente en negro.

    Algo que ya había sucedido con la primera entrega, aumentando el descontento de los legisladores estadounidenses, quienes ya habían hecho notar que se reveló poca información nueva sobre el ascenso del financiero y sus conexiones con gente poderosa.

    Como informó el medio Politico, el viernes Marjorie Taylor Greene, la representante por Georgia que hace poco se enfrentó a Donald Trump, afirmó que: “La gente (sus colegas) está furiosa y se marcha”, catalogando al comunicado como de “NO MAGA”.

    Este sábado, en tanto, el congresista republicano Thomas Massie, uno de los que impulsó la legislación que pidió a la administración Trump que se publiquen la totalidad de los archivos de Epstein, acusó al Departamento de Justicia de “hacer caso omiso de la ley”.

    En su cuenta en la red X, Massie compartió un extracto de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein que “ordena al Departamento de Justicia proporcionar” todos los detalles sobre las decisiones del organismo de investigar, negarse a investigar y/o presentar cargos contra Epstein o sus asociados.

    La BBC además reveló que una de las víctimas, Marina Lacerda, quien conoció al millonario cuando tenía 14 años y fue abusada por él durante dos o tres años, lamentó la publicación parcial de los documentos y que además fueran sumamente redactados.

    Lacerda afirmó que lo que realizó el Departamento de Justicia “es una lástima” y que las víctimas están decidiendo cuál será su próximo paso y no flaquearán en su lucha.

    Como hizo notar Politico, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes además aseguraron que uno de los archivos publicados el viernes (una fotografía sin fecha de un cajón de escritorio, que incluía al menos una imagen de Donald Trump) parecía haber sido eliminado de la lista dada a conocer por el Departamento de Justicia.

    “Esta foto, archivo 468, de los archivos de Epstein, que incluye a Donald Trump, aparentemente ha sido eliminada del comunicado del Departamento de Justicia”, publicaron en su cuenta en X los demócratas el sábado por la tarde .

    “@AGPamBondi, ¿es cierto?”, escribieron en la misma, etiquetando a la fiscal general, Pam Bondi, preguntando: “¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”.

    La censura de los nuevos documentos

    La nueva tanda incluye más fotografías de personalidades, imágenes de las casas de Epstein y registros de la investigación que recogen relatos muy duros de los graves delitos que cometió.

    Tres de los documentos publicados, 255 páginas en total, están totalmente en negro y un cuarto documento titulado “Gran Jurado de Nueva York” también está cubierto con rectángulos negros en cada una de las páginas.

    En otros casos la censura es menos severa, como en un documento policial de 96 páginas sobre delitos cometidos por Epstein en Florida a mediados de los 2000, que oculta solo los nombres de las víctimas y algún detalle más.

    DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

    En este tipo de casos, se permite censurar algunos datos para proteger información personal de las víctimas o evitar la publicación de fotos violentas o sobre abusos sexuales a menores.

    La normativa Epstein también contempla la censura si su publicación “pone en peligro una investigación federal activa o un procesamiento judicial en marcha”.

    Sin embargo prohíbe expresamente censurar cualquier información por motivo de “vergüenza, daño en la reputación o sensibilidad política”. El Departamento de Justicia subrayó que ningún nombre de ningún político fue excluido de estos archivos.

    El organismo además aseguró este sábado que las omisiones son necesarias para proteger a las víctimas y para continuar las investigaciones. En especial al no identificar a las víctimas, por lo que los rostros de las mujeres fueron oscurecidos en las fotografías que se hicieron públicas.

    “Los abogados que defienden la privacidad de las víctimas abogan por censurar los rostros de las mujeres que aparecen en fotografías con Epstein, incluso cuando no se sabe que todas son víctimas, porque al departamento no le resulta posible identificar a todas las personas que aparecen en una foto”, escribió el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en una carta dirigida a los jueces que supervisan los casos de Epstein y Maxwell.

    También se cree que se realizaron otras redacciones porque podrían poner en peligro una investigación criminal activa o contener imágenes de abuso.

