OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Despega hacia Marte nueva misión no tripulada de la NASA

    Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, lanzó este jueves su cohete New Glenn con dos naves espaciales gemelas de la NASA que deberán llegar al Planeta Rojo en 2027.

    Por 
    Lya Rosen

    Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, lanzó con éxito este jueves su cohete New Glenn con dos naves espaciales gemelas de la NASA destinadas a Marte a bordo, el cual, en un hito histórico, logró el aterrizaje perfecto de su propulsor.

    Este lanzamiento, como informó DW, se retrasó durante días debido a las condiciones meteorológicas adversas, tanto en la Tierra como en el espacio. Sin embargo, valió la pena la espera, ya que en el segundo vuelo del cohete, Blue Origin logró recuperar el propulsor para su reutilización.

    En el momento de la hazaña se escucharon vítores en el centro de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida, específicamente cuando el cohete propulsor aterrizó con precisión sobre una plataforma flotante. Hasta esta jornada, solo SpaceX, la compañía de Elon Musk, había logrado una maniobra similar con un cohete orbital.

    El logro de Blue Origin se produce en medio de una rivalidad cada vez mayor entre las dos compañías espaciales privadas que son propiedad de multimillonarios, en el momento que la agencia espacial estadounidense, NASA, abrió recientemente las licitaciones para su proyectada misión lunar.

    Algunas figuras de SpaceX elogiaron a sus rivales, incluido el propio Musk, quien en su cuenta en la red social X escribió: “¡Enhorabuena, @JeffBezos y al equipo de @BlueOrigin!”.

    A él se sumó su aliado Jared Isaacman quien también se volcó a X para decir “¡Qué emocionante! ¡Felicidades! @blueorigin,@JeffBezos, @davill y @NASA”. Un saludo importante por parte de quien el presidente Donald Trump renominó recientemente para dirigir la NASA.

    El lanzamiento se había retrasado repetidamente, primero el domingo debido a la situación climativa en la Tierra y el miércoles por las condiciones meteorológicas en el espacio.

    Un último aplazamiento a causa de una “actividad solar muy elevada” que preocupó a la NASA, ya que se temía que pudiera afectar o dañar sus naves espaciales.

    A esto se suma algunas fallas técnicas que este mismo jueves provocaron nuevos retrasos, problemas que Blue Origin no detalló. Sin embargo, a las 15:55 de Florida (17:55 de Chile), New Glenn finalmente despegó.

    El cohete de 98 metros tiene ahora la tarea de enviar las naves espaciales gemelas de la misión Escapade de la NASA a Marte, llamadas Blue y Gold, en un intento por estudiar la historia climática del Planeta Rojo con la esperanza final de la exploración humana.

    Más sobre:NASAMarteBlue OriginJeff BezosMision No Tripulada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kaiser afirma que indultaría a carabinero condenado por caso de Fabiola Campillai

    Promesa de crecimiento al 4%, alusiones a Piñera y triple empate entre las cartas de derecha: los principales hitos del cierre de campaña de Matthei

    Cierres de campañas presidenciales: desde las íntimas reuniones de Mayne-Nicholls a los animados actos de ME-O y Parisi

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    “Les pido que conversen con la vecina que tiene dudas”: Jara llama a sus partidarios a sumar votos en medio de proyecciones de su comando bajo el 30%

    Kast vuelve a usar podio antibalas en acto en Concepción y atribuye las críticas a la “izquierda ideológica”

    Lo más leído

    1.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    2.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    3.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    4.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    5.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Kaiser afirma que indultaría a carabinero condenado por caso de Fabiola Campillai
    Chile

    Kaiser afirma que indultaría a carabinero condenado por caso de Fabiola Campillai

    Promesa de crecimiento al 4%, alusiones a Piñera y triple empate entre las cartas de derecha: los principales hitos del cierre de campaña de Matthei

    Cierres de campañas presidenciales: desde las íntimas reuniones de Mayne-Nicholls a los animados actos de ME-O y Parisi

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran
    Negocios

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    IPSA corta racha de alzas contagiado por caídas en Wall Street, pero dólar baja de $930

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    El Fantasma hace la “maldad”: Nicaragua vence a Honduras y Figueroa complica la clasificación de Reinaldo Rueda al Mundial
    El Deportivo

    El Fantasma hace la “maldad”: Nicaragua vence a Honduras y Figueroa complica la clasificación de Reinaldo Rueda al Mundial

    Tomás Barrios logra su séptima victoria consecutiva para meterse entre los ocho mejores de Montevideo

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Despega hacia Marte nueva misión no tripulada de la NASA
    Mundo

    Despega hacia Marte nueva misión no tripulada de la NASA

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?