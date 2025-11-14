Despega hacia Marte nueva misión no tripulada de la NASA

Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, lanzó con éxito este jueves su cohete New Glenn con dos naves espaciales gemelas de la NASA destinadas a Marte a bordo, el cual, en un hito histórico, logró el aterrizaje perfecto de su propulsor.

Este lanzamiento, como informó DW, se retrasó durante días debido a las condiciones meteorológicas adversas, tanto en la Tierra como en el espacio. Sin embargo, valió la pena la espera, ya que en el segundo vuelo del cohete, Blue Origin logró recuperar el propulsor para su reutilización.

En el momento de la hazaña se escucharon vítores en el centro de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida, específicamente cuando el cohete propulsor aterrizó con precisión sobre una plataforma flotante. Hasta esta jornada, solo SpaceX, la compañía de Elon Musk, había logrado una maniobra similar con un cohete orbital.

New Glenn successfully completed its second mission by deploying @NASA’s ESCAPADE twin spacecraft, powering on and transmitting data for @Viasat’s HaloNet technology demonstration, and landing the fully reusable first stage on Jacklyn. Learn more: https://t.co/a4PycrFeEP pic.twitter.com/knH7Mf5uts — Blue Origin (@blueorigin) November 13, 2025

El logro de Blue Origin se produce en medio de una rivalidad cada vez mayor entre las dos compañías espaciales privadas que son propiedad de multimillonarios, en el momento que la agencia espacial estadounidense, NASA, abrió recientemente las licitaciones para su proyectada misión lunar.

Algunas figuras de SpaceX elogiaron a sus rivales, incluido el propio Musk, quien en su cuenta en la red social X escribió: “¡Enhorabuena, @JeffBezos y al equipo de @BlueOrigin!”.

A él se sumó su aliado Jared Isaacman quien también se volcó a X para decir “¡Qué emocionante! ¡Felicidades! @blueorigin,@JeffBezos, @davill y @NASA”. Un saludo importante por parte de quien el presidente Donald Trump renominó recientemente para dirigir la NASA.

El lanzamiento se había retrasado repetidamente, primero el domingo debido a la situación climativa en la Tierra y el miércoles por las condiciones meteorológicas en el espacio.

Un último aplazamiento a causa de una “actividad solar muy elevada” que preocupó a la NASA, ya que se temía que pudiera afectar o dañar sus naves espaciales.

A esto se suma algunas fallas técnicas que este mismo jueves provocaron nuevos retrasos, problemas que Blue Origin no detalló. Sin embargo, a las 15:55 de Florida (17:55 de Chile), New Glenn finalmente despegó.

El cohete de 98 metros tiene ahora la tarea de enviar las naves espaciales gemelas de la misión Escapade de la NASA a Marte, llamadas Blue y Gold, en un intento por estudiar la historia climática del Planeta Rojo con la esperanza final de la exploración humana.