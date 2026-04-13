Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

Agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional de Perú arrestaron al gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, por su relación con la tardanza en la entrega del material para la votación que afectó a 60.000 electores, informó este lunes el diario limeño La República.

Samamé Blas fue detenido por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. De acuerdo con la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, “la acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley, como parte de la lucha contra la corrupción”.

#LOÚLTIMO | 🚨 ❗ Elecciones 2026: PNP detiene a funcionario de la ONPE renunciante tras escándalo de la entrega del material electoralhttps://t.co/UIC2NXwQnK — Política y Economía La República (@Politica_LR) April 13, 2026

El funcionario fue quien solicitó el servicio de transporte con la empresa Servicios Generales Galaga, de propiedad de Juan Alvarado Pfuyo. La contratación se efectuó pese a que el proveedor enfrentaba graves sanciones por incumplimiento a la propia ONPE, apunta el medio peruano.

El arresto de Samamé Blas se produce en medio de una ola de cuestionamientos hacia la ONPE por las deficiencias logísticas registradas durante la jornada electoral del último domingo.

A lo largo del día, miles de ciudadanos reportaron demoras excesivas en la apertura de sus centros de votación debido a la falta de llegada del material electoral, lo que derivó en que un número significativo de mesas no lograran habilitarse para el electorado.

La crisis alcanzó su punto más crítico en la zona sur de Lima, donde la ausencia absoluta de actas, padrones y cédulas obligó a los organismos electorales a tomar una medida excepcional: suspender el proceso en varios colegios y reprogramar los comicios para este lunes 13 de abril, generando malestar y frustración entre los votantes que acudieron a cumplir con su deber cívico.

Previo a su detención policial, Samamé Blas remitió su carta de renuncia al cargo dirigida al jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas. En el documento, el intervenido reconoció las fallas logísticas que afectaron el normal despliegue del material electoral en diversos locales de votación de la capital, lo que generó retrasos e inconvenientes para la instalación de las mesas de sufragio.

“Estando a cargo de la gerencia encargada de dichas labores de distribución, reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido”, indicó.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/a0JZTta7mL — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 13, 2026

En tanto, en sesión de pleno extraordinario, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad el inicio de una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en atención a los hechos denunciados por ciudadanos en los medios de comunicación, en el marco del desarrollo de las elecciones generales 2026.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la JNJ informó que también acordó por unanimidad solicitar a la Dirección de Evaluación y Ratificación de la institución elaborar un informe detallado respecto del proceso de ratificación del referido funcionario.

“Dicho informe permitirá contar con mayores elementos de análisis en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de Justicia”, señala el organismo constitucional autónomo.