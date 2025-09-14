Director palestino ganador del Oscar afirma que su casa en Cisjordania fue allanada por soldados israelíes

El director palestino ganador del Oscar, Basel Adra, acusó este sábado que soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) allanaron su casa en Cisjordania ocupada, después de que un grupo de colonos israelíes lo atacara a él, a sus familiares y a un activista extranjero en horas de la tarde.

El cineasta y activista palestino, que fue premiado por su documental No Other Land, aseguró que los soldados israelíes realizaron la redada en busca de él y aprovecharon de revisar el teléfono de su esposa, después de que el ataque a su aldea, por parte de colonos del puesto ilegal de Havat Ma’on, lo obligara a ir al hospital.

“La policía y el ejército llegaron cuando los colonos nos atacaban. No los detuvieron. Uno de los colonos persiguió a una activista solidaria y la golpeó en el suelo. Los soldados observaban, no hicieron nada”, dijo Adra a CNN.

Fue cuando estaba en el servicio de salud, en compañía de dos de sus hermanos, un primo y una activista heridos, que su familia lo contactó para avisarle que nueve soldados israelíes habían asaltado su casa en At-Tuwani por unos 20 minutos, según declaró Adra a la agencia The Associated Press.

Los soldados preguntaron a su esposa, Suha, por su paradero y revisaron su teléfono, mientras su hija de nueve meses estaba en casa, relató, añadiendo que también detuvieron brevemente a uno de sus tíos.

El cineasta además afirmó que hasta el sábado en la noche no tenía forma de regresar a su casa para ver a su familia, porque los soldados estaban bloqueando la entrada al pueblo y tenía miedo de ser detenido.

En una declaración a CNN, el ejército israelí afirmó que sus soldados se desplegaron en At-Tuwani tras recibir un reporte sobre varios terroristas que lanzaron piedras contra civiles israelíes en las inmediaciones de la aldea.

“Tras recibir el informe, las fuerzas de seguridad se desplazaron al lugar y actualmente están realizando registros en la zona e interrogando a los sospechosos”, dieron a conocer en el comunicado oficial.