SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    El mandatario hizo el anuncio en la Casa Blanca, donde también alabó la labor de Delcy Rodríguez. "Ha hecho un muy, muy buen trabajo, excelente. Y la relación es sólida”, señaló.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que visitará pronto Venezuela, un de mes después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas.

    “Voy a visitar Venezuela; aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”, dijo el mandatario republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero oficial.

    Ante la insistencia de la prensa, luego insistió: “Visitaré Venezuela”.

    Delcy Rodríguez Europa Press 2017

    El mandatario también explicó que Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la líder oficial del gobierno venezolano. “En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos”, respondió Trump al ser preguntado hoy por periodistas sobre si su gabinete reconocerá a la administración de Rodríguez como interlocutor oficial.

    “Delcy (Rodríguez) ha hecho un muy, muy buen trabajo, excelente. Y la relación es sólida”, añadió Trump, que ha alabado en repetidas ocasiones la labor de la presidenta encargada.

    Trump efectuó esas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela que fue sacado de su país el 3 de enero y que ahora espera juicio en Nueva York por narcotráfico. Esto obligó al chavismo a reacomodar sus piezas y a poner a Rodríguez como presidenta encargada.

    Entre 1961 y 1997, cuatro presidentes estadounidenses visitaron Venezuela de forma oficial: John F. Kennedy (1961), Jimmy Carter (1978), George H. Bush (1990) y Bill Clinton (1997). Aunque eran claros los intereses políticos y económicos que estuvieron detrás de cada una de las visitas.

    A su arribo a Caracas, Clinton insistió en la necesidad de agrupar a unas naciones “unidas por valores compartidos desde Alaska a la Patagonia” que sirva de ejemplo al mundo, y destacó también la histórica amistad con Venezuela, país con el que comparte, dijo, “la democracia, el desarrollo energético, la música y el béisbol”.

    Se trató de una relación cordial y amistosa que se esfumó con la elección de Hugo Chávez a la presidencia en 1998.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosVenezuelaCasa Blanca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Lo más leído

    1.
    La lucha por el dominio del Pacífico occidental: Cómo China busca ampliar su influencia en los microestados de la región

    La lucha por el dominio del Pacífico occidental: Cómo China busca ampliar su influencia en los microestados de la región

    2.
    Cámara de Diputados de Argentina aprueba rebaja de edad de imputabilidad a los 14 años

    Cámara de Diputados de Argentina aprueba rebaja de edad de imputabilidad a los 14 años

    3.
    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad
    Chile

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    Por qué le dijeron que no dos veces a Fiscalía en solicitud de prisión preventiva a Alberto Larraín por ProCultura

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”
    El Deportivo

    El aviso de Fernando Ortiz tras las indicaciones de Arturo Vidal al borde de cancha: “Si sobrepasa el límite, le diré”

    Alejandro Tabilo desaprovecha su gran arranque y cae ante Tomás Etcheverry en cuartos de final del ATP de Buenos Aires

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia
    Cultura y entretención

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”
    Mundo

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York