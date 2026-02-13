Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que visitará pronto Venezuela, un de mes después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas.

“Voy a visitar Venezuela; aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”, dijo el mandatario republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero oficial.

Ante la insistencia de la prensa, luego insistió: “Visitaré Venezuela”.

Delcy Rodríguez Europa Press 2017

El mandatario también explicó que Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la líder oficial del gobierno venezolano. “En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos”, respondió Trump al ser preguntado hoy por periodistas sobre si su gabinete reconocerá a la administración de Rodríguez como interlocutor oficial.

“Delcy (Rodríguez) ha hecho un muy, muy buen trabajo, excelente. Y la relación es sólida”, añadió Trump, que ha alabado en repetidas ocasiones la labor de la presidenta encargada.

Trump efectuó esas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela que fue sacado de su país el 3 de enero y que ahora espera juicio en Nueva York por narcotráfico. Esto obligó al chavismo a reacomodar sus piezas y a poner a Rodríguez como presidenta encargada.

Entre 1961 y 1997, cuatro presidentes estadounidenses visitaron Venezuela de forma oficial: John F. Kennedy (1961), Jimmy Carter (1978), George H. Bush (1990) y Bill Clinton (1997). Aunque eran claros los intereses políticos y económicos que estuvieron detrás de cada una de las visitas.

A su arribo a Caracas, Clinton insistió en la necesidad de agrupar a unas naciones “unidas por valores compartidos desde Alaska a la Patagonia” que sirva de ejemplo al mundo, y destacó también la histórica amistad con Venezuela, país con el que comparte, dijo, “la democracia, el desarrollo energético, la música y el béisbol”.

Se trató de una relación cordial y amistosa que se esfumó con la elección de Hugo Chávez a la presidencia en 1998.