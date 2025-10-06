SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

El profesional cubría las protestas del paro nacional indefinido convocado por organizaciones indígenas contra el decreto que puso fin al subsidio del diésel.

Por 
Europa Press
El periodista hispano-chileno Bernat Bidegain.

La ONG ecuatoriana Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) ha denunciado este lunes la detención arbitraria y la deportación de Ecuador del periodista hispano-chileno Bernat Bidegain, quien cubría las protestas del paro nacional indefinido convocado por organizaciones indígenas contra el decreto que puso fin al subsidio del diésel.

“Denunciamos la detención y deportación arbitraria del periodista español-chileno Bernat Bidegain, ocurrida este 5 de octubre en Quito, en un proceso plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso”, ha indicado la INREDH en un comunicado publicado en redes sociales.

Bidegain fue arrestado sin que se le informaran las causas, se le negó la comunicación inmediata con sus embajadas y no se le permitió ejercer una defensa jurídica adecuada antes de su deportación, explica.

Esta detención y expulsión supone “un grave atentado contra la libertad de expresión y una muestra del uso autoritario de mecanismos migratorios para silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos en el marco del Paro Nacional 2025”.

La ONG señala al Estado ecuatoriano y su responsabilidad sobre “la integridad” de Bidegain y “por el precedente que este acto representa contra el periodismo independiente y la defensa de los derechos humanos en el país”.

Medios ecuatorianos han informado que Bidegain compareció en una audiencia de deportación en la que fue señalado por ser una “amenaza a la seguridad”, lo que motivó su expulsión hacia un destino que por el momento no ha trascendido. Un video publicado en redes sociales muestra al periodista escoltado por la Policía en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito mientras grita “Abajo la dictadura”.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) inició el pasado 21 de septiembre un paro indefinido que ha derivado en movilizaciones masivas y cortes de carreteras. El gobierno ha respondido con la movilización del Ejército para reprimir las protestas y en los enfrentamientos ha muerto al menos un comunero indígena.

Más sobre:EcuadorBernat Bidegainparo nacional indefinidodeportaciónsubsidio del diéselMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

José Antonio Kast: “Voy a votar por cualquiera de oposición que pase a segunda vuelta”

Montes sale a aplacar polémica con Jara: “En ningún caso busqué individualizar ni establecer implicaciones políticas”

Críticas al gobierno por la reconstrucción y dardos a ministros Montes y Toro: el debate con Sharp, Sánchez, Lagomarsino y Urenda

“Eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”: Matthei arremete contra Kast por descuelgues en su campaña

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

4.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

5.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Servicios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

José Antonio Kast: “Voy a votar por cualquiera de oposición que pase a segunda vuelta”
Chile

José Antonio Kast: “Voy a votar por cualquiera de oposición que pase a segunda vuelta”

Montes sale a aplacar polémica con Jara: “En ningún caso busqué individualizar ni establecer implicaciones políticas”

Críticas al gobierno por la reconstrucción y dardos a ministros Montes y Toro: el debate con Sharp, Sánchez, Lagomarsino y Urenda

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”
Negocios

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

¿Recuerda al buscador de tesoro de Juan Fernández? Persevera en su intento y tribunal le da la razón

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

UEFA autoriza que el duelo de liga entre Villarreal y Barcelona se juegue fuera de España
El Deportivo

UEFA autoriza que el duelo de liga entre Villarreal y Barcelona se juegue fuera de España

Más espectadores que en Argentina 2023 y casi tres goles por partido: lo que dejó la fase de grupos del Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer
Cultura y entretención

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido
Mundo

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

Ron Dermer, Khalil al-Hayya y Jared Kushner: los líderes que dirigen las conversaciones entre Israel y Hamas en Egipto

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia