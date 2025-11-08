EE.UU.: Al menos cuatro muertos y once heridos por atropello masivo tras una persecución policial en Florida

Al menos cuatro personas murieron y otras once resultaron heridas en la ciudad estadounidense de Tampa, en el estado de Florida, durante una persecución policial que terminó cuando el vehículo sospechoso se estrelló contra un bar y atropelló a su clientela.

El sospechoso fue identificado como Silas Sampson, de 22 años, que se dio a la fuga luego de que la policía trató de detenerlo, poco después de la medianoche del viernes hora local (22.00 en Chile), por conducir de manera temeraria.

Después de varias maniobras infructuosas para conseguir que se detuviera, Sampson acabó tomando la Séptima Avenida de la ciudad a toda velocidad antes de perder el control del automóvil y arrollar a la clientela del bar Bradley’s, un conocido punto de encuentro de la comunidad LGBTQ.

We are currently on scene of a fatal vehicle vs. pedestrian crash that occurred on the 1500 block of E 7th Ave involving multiple victims with life-threatening injuries.



The driver has been detained.



There were no shots fired during this incident.



7th Ave is closed between… pic.twitter.com/4fafMUIAkV — Tampa Police Department (@TampaPD) November 8, 2025

Tres de las personas atropelladas murieron en el lugar y una cuarta falleció de camino al hospital, según el comunicado publicado por la Policía de Tampa en su página web. Una de las personas heridas se encuentra en estado crítico.

“Lo ocurrido esta mañana fue una tragedia sin sentido. Nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y con todos los afectados”, declaró el jefe policial Lee Bercaw.

“La conducción temeraria puso en peligro vidas inocentes. El Departamento de Policía de Tampa y la Patrulla de Carreteras de Florida están comprometidos a buscar justicia para las víctimas y sus familias”, aseguró el oficial.

Sampson fue detenido y se encuentra bajo custodia policial. La Patrulla de Carreteras de Florida lidera la investigación del accidente.