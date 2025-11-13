EE.UU. conocía que funcionarios israelíes discutieron el uso de escudos humanos en Gaza

Imagen entregada por las Fuerzas de Defensa de Israel el 6 de mayo de 2025 de tropas israelíes operando en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua

Este miércoles se conoció la noticia de que Estados Unidos obtuvo el año pasado información de inteligencia sobre funcionarios israelíes que discutieron cómo sus soldados habían enviado a palestinos a túneles de Gaza que Israel creía que estaban potencialmente revestidos de explosivos, según informaron dos exfuncionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters.

De acuerdo con estas fuentes, en ese momento la información se compartió con la Casa Blanca y fue analizada por la comisión de inteligencia en las últimas semanas de la administración del expresidente Joe Biden. Esto teniendo en consideración que el derecho internacional prohíbe la utilización de civiles como escudos humanos durante actividades militares.

Al respecto, como consigna Al Jazeera, el uso de palestinos como escudos humanos por parte de Israel en Gaza y Cisjordania ha sido documentado en múltiples ocasiones, pero el informe de Reuters de este miércoles constituye un inusual reconocimiento de que Washington recopiló sus propias pruebas sobre el tema.

La preocupación de los funcionarios y la respuesta de Israel

Funcionarios del gobierno de Biden habían expresado desde hacía tiempo su preocupación por las noticias que indicaban que soldados israelíes estaban utilizando a palestinos para protegerse en Gaza, de acuerdo con Reuters.

Sin embargo, dicha recopilación de pruebas propias por parte del gobierno estadounidense sobre este tema no se había revelado hasta ahora.

Dichos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia de noticias por tratarse de información sensible de seguridad nacional, no proporcionaron detalles sobre si los palestinos a los que se hacía referencia en los informes de inteligencia eran prisioneros o civiles.

Reuters además detalló en su nota que no pudo determinar si la administración Biden discutió la información de inteligencia con el gobierno israelí. Además que el gobierno israelí no respondió a las preguntas sobre si discutió el informe con Estados Unidos.

Aunque sí consignó que, en respuesta a este, el ejército israelí declaró en un comunicado que “prohíbe el uso de civiles como escudos humanos o coaccionarlos de cualquier manera para que participen en operaciones militares”.

A lo que añadió que la División de Investigación Criminal de la Policía Militar está investigando “sospechas que involucran a palestinos en misiones militares”.

Otros casos sobre escudos humanos en Gaza y Cisjordania

En mayo de este año, siete palestinos que habían sido utilizados como escudos humanos, en Gaza y Cisjordania, compartieron sus testimonios en un informe publicado por The Associated Press.

Además, en junio de 2024, un vídeo verificado por Al Jazeera mostró a soldados israelíes atando a un palestino herido, Mujahed Azmi, a la parte delantera de un jeep militar y haciéndolo pasar junto a dos ambulancias durante una incursión en la ciudad de Jenin, en Cisjordania.

El mismo medio catarí asegura que, en ese momento, el ejército israelí afirmó que los soldados implicados habían violado el protocolo, en tanto que un portavoz del Departamento de Estado estadounidense describió los informes e imágenes del incidente como “inquietantes” y “una clara violación” de las “órdenes y procedimientos” de Israel.