OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. conocía que funcionarios israelíes discutieron el uso de escudos humanos en Gaza

    Según fuentes conocedoras del caso, la información obtenida por la inteligencia estadounidense se compartió con la Casa Blanca, aunque tales fuentes no proporcionaron detalles sobre si los palestinos a los que se hacía referencia en los informes eran prisioneros o civiles.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen entregada por las Fuerzas de Defensa de Israel el 6 de mayo de 2025 de tropas israelíes operando en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Chen Junqing

    Este miércoles se conoció la noticia de que Estados Unidos obtuvo el año pasado información de inteligencia sobre funcionarios israelíes que discutieron cómo sus soldados habían enviado a palestinos a túneles de Gaza que Israel creía que estaban potencialmente revestidos de explosivos, según informaron dos exfuncionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters.

    De acuerdo con estas fuentes, en ese momento la información se compartió con la Casa Blanca y fue analizada por la comisión de inteligencia en las últimas semanas de la administración del expresidente Joe Biden. Esto teniendo en consideración que el derecho internacional prohíbe la utilización de civiles como escudos humanos durante actividades militares.

    Al respecto, como consigna Al Jazeera, el uso de palestinos como escudos humanos por parte de Israel en Gaza y Cisjordania ha sido documentado en múltiples ocasiones, pero el informe de Reuters de este miércoles constituye un inusual reconocimiento de que Washington recopiló sus propias pruebas sobre el tema.

    La preocupación de los funcionarios y la respuesta de Israel

    Funcionarios del gobierno de Biden habían expresado desde hacía tiempo su preocupación por las noticias que indicaban que soldados israelíes estaban utilizando a palestinos para protegerse en Gaza, de acuerdo con Reuters.

    Sin embargo, dicha recopilación de pruebas propias por parte del gobierno estadounidense sobre este tema no se había revelado hasta ahora.

    Dichos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia de noticias por tratarse de información sensible de seguridad nacional, no proporcionaron detalles sobre si los palestinos a los que se hacía referencia en los informes de inteligencia eran prisioneros o civiles.

    Reuters además detalló en su nota que no pudo determinar si la administración Biden discutió la información de inteligencia con el gobierno israelí. Además que el gobierno israelí no respondió a las preguntas sobre si discutió el informe con Estados Unidos.

    Aunque sí consignó que, en respuesta a este, el ejército israelí declaró en un comunicado que “prohíbe el uso de civiles como escudos humanos o coaccionarlos de cualquier manera para que participen en operaciones militares”.

    A lo que añadió que la División de Investigación Criminal de la Policía Militar está investigando “sospechas que involucran a palestinos en misiones militares”.

    Otros casos sobre escudos humanos en Gaza y Cisjordania

    En mayo de este año, siete palestinos que habían sido utilizados como escudos humanos, en Gaza y Cisjordania, compartieron sus testimonios en un informe publicado por The Associated Press.

    Además, en junio de 2024, un vídeo verificado por Al Jazeera mostró a soldados israelíes atando a un palestino herido, Mujahed Azmi, a la parte delantera de un jeep militar y haciéndolo pasar junto a dos ambulancias durante una incursión en la ciudad de Jenin, en Cisjordania.

    El mismo medio catarí asegura que, en ese momento, el ejército israelí afirmó que los soldados implicados habían violado el protocolo, en tanto que un portavoz del Departamento de Estado estadounidense describió los informes e imágenes del incidente como “inquietantes” y “una clara violación” de las “órdenes y procedimientos” de Israel.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteEstados UnidosInteligenciaInformeEscudos HumanosGazaIsrael

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conductor ingresa contra el tránsito y choca de frente con otro vehículo en Autopista Central: tres lesionados

    Nuevo embajador de EE.UU. en Chile: “Es muy especial para mí llegar nuevamente a este país que marcó mi historia”

    Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país

    Niño de 11 años muere tras caer del piso 16 de un edificio de San Miguel

    En cierre de campaña en Talca: Jara realiza guiños al gobierno y aborda polémica por gritos de sus partidarios en Maipú

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    5.
    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Conductor ingresa contra el tránsito y choca de frente con otro vehículo en Autopista Central: tres lesionados
    Chile

    Conductor ingresa contra el tránsito y choca de frente con otro vehículo en Autopista Central: tres lesionados

    Nuevo embajador de EE.UU. en Chile: “Es muy especial para mí llegar nuevamente a este país que marcó mi historia”

    Mayne-Nicholls realiza íntimo cierre de campaña en el Biobío: “El domingo veremos si lo que creemos le hizo sentido a la ciudadanía”

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial
    Negocios

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Presupuesto 2026: gobierno ingresa indicaciones de cambios sectoriales y deja para recta final tema de ingresos

    Rosanna Costa respalda rally del IPSA: “No está mostrando una situación que esté desalineada con los fundamentos”

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia
    Tendencias

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno
    Cultura y entretención

    Dua Lipa canta El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional: la historia del himno noventero del rock chileno

    Princesa Alba le regala a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”

    EE.UU. conocía que funcionarios israelíes discutieron el uso de escudos humanos en Gaza
    Mundo

    EE.UU. conocía que funcionarios israelíes discutieron el uso de escudos humanos en Gaza

    Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país

    Como el escándalo de Abu Ghraib: denuncian que venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador sufrieron tortura sistemática

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte