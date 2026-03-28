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    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán

    El despliegue del navío estadounidense, que puede servir como un portaaviones ligero y una nave de asalto anfibia, ocurre un día después de revelarse que el Pentágono contempla enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente.

    Por 
    Lya Rosen
    El Comando Central del Ejército de EE.UU. desplegó el USS Tripoli hacia Medio Oriente. Imagen @CENTCOM en X.

    El Ejército de Estados Unidos desplegó hacia Medio Oriente el buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 marinos adicionales a bordo, al cumplirse un mes de la guerra contra Irán, informó su Comando Central (Centcom).

    “Marineros e infantes de marina estadounidenses a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo”, indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales este sábado, sin detallar la ubicación exacta de la nave.

    Sin embargo, algunas horas después Fox News afirmó que el navío acababa de llegar al mar Arábigo y que el portaaviones USS George H.W. Bush se estaba preparando para desplegarse.

    El Centcom detalló en su publicación en X que el Tripoli, que puede servir como un portaaviones ligero y una nave de asalto anfibia, es el “buque insignia” para el Grupo Anfibio homónimo y la Unidad de Expediciones Marinas 31.

    El USS Tripoli comenzó a avanzar hacia Medio Oriente luego de que se revelara que el Pentágono contempla enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente. Como informó Military Times, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó directamente una solicitud del Centcom de apoyo adicional para ayudar a frenar los ataques en el Golfo Pérsico.

    Cabe agregar que la llegada del buque a la región se concreta un día después del ataque con misiles y drones iraníes a la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, que dejó una docena de militares estadounidenses heridos, dos de ellos en estado grave. La ofensiva también dañó varios aviones de reabastecimiento de combustible norteamericanos.

    La guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado hasta la fecha más de 300 lesionados y 13 fallecidos entre los soldados de Estados Unidos.

    Más sobre:Estados UnidosUSS TripoliMedio OrienteBuque ataqueBuque anfibioCentcomMundo

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