SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU.: FBI afirma haber frustrado en Carolina del Norte un ataque terrorista inspirado en el Estado Islámico

    De acuerdo con la agencia federal de nvestigación, el atentado planeado por un joven de 18 años iba a ocurrir en Año Nuevo en la ciudad de Charlotte.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El fiscal federal para el distrito oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson (izquierda) entrega información del caso junto al FBI.

    La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos informó este viernes que desarticuló un atentado terrorista que iba a ocurrir en Año Nuevo en la ciudad más poblada de Carolina del Norte, Charlotte.

    Además anunció que detuvo al sospechoso del ataque: un joven de 18 años acusado de presuntos vínculos con la organización yihadista Estado Islámico (ISIS).

    “El FBI y nuestros aliados policiales frustraron un potencial ataque terrorista la víspera de Año Nuevo en Carolina del Norte. El sujeto fue inspirado directamente para actuar por ISIS”, anunció la división del FBI en Charlotte en redes sociales.

    El sospechoso fue identificado como Christian Sturdivant, un joven afroestadounidense de 18 años que estaba siendo investigado por las autoridades desde 2022 y fue imputado por proporcionar “respaldo material a una organización terrorista extranjera”.

    Los agentes del FBI que registraron la casa de Sturdivant encontraron un documento escrito a mano titulado “Ataque de Año Nuevo 2026″, que supuestamente describía planes para apuñalar hasta 20 víctimas y atacar a los oficiales de policía que respondieran al incidente, según el comunicado.

    En una conferencia de prensa, el fiscal federal para el distrito oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, detalló que las notas del sospechoso revelaban que quería atacar a judíos, cristianos y personas LGBTQ+, y que planeaba morir como un “mártir” atacando a los agentes de policía que llegaran al lugar.

    Poco después, se conoció las reacción de director del FBI, Kash Patel, quien escribió en su cuenta de X: “Gracias a nuestros excelentes socios por trabajar con nosotros y, sin duda, salvar vidas”.

    Sturdivant compareció por primera vez ante el tribunal el viernes por la mañana y permanece bajo custodia federal. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal, según la fiscalía.

    .

    Más sobre:Estados UnidosFBIAtentadoEstado IslámicoCarolina del NorteMundoISIS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.

    Encuentran cuerpo de joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre

    Rusia se desvincula de ataque contra Járkov y lo atribuye a detonación de munición ucraniana almacenada

    Ministra Aguilera descarta “de plano que haya habido algún tipo de privilegio” en operación de su madre

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Lo más leído

    1.
    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    2.
    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Encuentran cuerpo de joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas
    Chile

    Encuentran cuerpo de joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre

    Ministra Aguilera descarta “de plano que haya habido algún tipo de privilegio” en operación de su madre

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos
    Negocios

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos
    Tendencias

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”
    El Deportivo

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”

    Cambia Avellaneda por Rosario: Gabriel Arias tiene nuevo equipo en el fútbol argentino

    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas
    Cultura y entretención

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas

    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.
    Mundo

    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.

    EE.UU.: FBI afirma haber frustrado en Carolina del Norte un ataque terrorista inspirado en el Estado Islámico

    Rusia se desvincula de ataque contra Járkov y lo atribuye a detonación de munición ucraniana almacenada

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año