EE.UU.: FBI afirma haber frustrado en Carolina del Norte un ataque terrorista inspirado en el Estado Islámico

El fiscal federal para el distrito oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson (izquierda) entrega información del caso junto al FBI.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos informó este viernes que desarticuló un atentado terrorista que iba a ocurrir en Año Nuevo en la ciudad más poblada de Carolina del Norte, Charlotte.

Además anunció que detuvo al sospechoso del ataque: un joven de 18 años acusado de presuntos vínculos con la organización yihadista Estado Islámico (ISIS).

“El FBI y nuestros aliados policiales frustraron un potencial ataque terrorista la víspera de Año Nuevo en Carolina del Norte. El sujeto fue inspirado directamente para actuar por ISIS”, anunció la división del FBI en Charlotte en redes sociales.

#BREAKING The #FBI and our law enforcement partners thwarted a potential terrorist attack on New Year's Eve in North Carolina. The subject was directly inspired to act by ISIS. The @USAO_WDNC and FBI Special Agent in Charge will announce details at an 11:30 am news conference in… pic.twitter.com/APsaKTdeuF — FBI Charlotte (@FBICharlotte) January 2, 2026

El sospechoso fue identificado como Christian Sturdivant, un joven afroestadounidense de 18 años que estaba siendo investigado por las autoridades desde 2022 y fue imputado por proporcionar “respaldo material a una organización terrorista extranjera”.

Los agentes del FBI que registraron la casa de Sturdivant encontraron un documento escrito a mano titulado “Ataque de Año Nuevo 2026″, que supuestamente describía planes para apuñalar hasta 20 víctimas y atacar a los oficiales de policía que respondieran al incidente, según el comunicado.

En una conferencia de prensa, el fiscal federal para el distrito oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, detalló que las notas del sospechoso revelaban que quería atacar a judíos, cristianos y personas LGBTQ+, y que planeaba morir como un “mártir” atacando a los agentes de policía que llegaran al lugar.

Poco después, se conoció las reacción de director del FBI, Kash Patel, quien escribió en su cuenta de X: “Gracias a nuestros excelentes socios por trabajar con nosotros y, sin duda, salvar vidas”.

Sturdivant compareció por primera vez ante el tribunal el viernes por la mañana y permanece bajo custodia federal. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal, según la fiscalía.

