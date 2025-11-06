EE.UU. prueba un misil balístico intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron este miércoles un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental desarmado, el primero desde que el presidente del país, Donald Trump, anunciara su intención de retomar los ensayos con armas nucleares.

El misil, un Minuteman III, fue disparado en la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, alrededor de las 01.35 del miércoles (6:35 hora chilena), según comunicó horas más tarde el Departamento de Defensa estadounidense, en su cuenta de la red social X.

La cartera encabezada por Pete Hegseth precisó en el mismo mensaje que se trata de una “prueba operativa” de un misil capaz de transportar hasta tres ojivas y reiteró su defensa de una “paz a través de la fuerza” bajo la Casa Blanca y el Pentágono.

An unarmed Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile launches during an operational test at 01:35 a.m. Pacific Time Nov. 5, 2025, at Vandenberg Space Force Base, Calif.



Este mismo miércoles, en clara respuesta al anuncio de Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a los principales funcionarios de su gobierno que presenten propuestas sobre posibles pruebas con armas nucleares.

Además, recalcó que a pesar de que “no hay planes para desviarse de estas obligaciones”, si Estados Unidos u otros países que son parte del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) llevan a cabo estas pruebas, Rusia tendrá que concretar “medidas apropiadas en respuesta”.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que Moscú está esperando “aclaraciones” por parte de la administración Trump respecto a las pruebas nucleares anunciadas recientemente y que, según el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, no incluirán “explosiones”.

Para justificar esta medida, el mandatario norteamericano citó en varias ocasiones las últimas pruebas armamentísticas rusas, que incluyeron el lanzamiento del misil Burevestnik y el super torpedo de propulsión nuclear Poseidón, si bien el Kremlin recordó que las mismas no equivalen a ensayos nucleares al no portar cabezas nucleares ni contar con explosiones de este tipo.

Un informe presentado en agosto por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos señaló que el país podría llevar a cabo pruebas con armas nucleares en un periodo de entre 24 y 36 meses, una vez que el presidente diera la orden, según informó la cadena CNN.