Ejército israelí anuncia la reapertura “limitada” del paso de Rafah para este miércoles

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (Cogat) -la rama de asuntos civiles del Ejército de Israel- anunció que reabrirá el paso de Rafah de forma “limitada” este miércoles después de su cierre el pasado 28 de febrero tras el inicio de la guerra contra Irán. Lo anterior permitirá únicamente el cruce de personas desde la Franja de Gaza hacia Egipto o viceversa.

Tal como indicó el Cogat, el paso funcionará como lo hacía antes de su cierre. Aquello implica que el tránsito de personas será coordinado con Egipto después de ser autorizado por las fuerzas israelíes . Asimismo, será supervisado por personal de la misión de la Unión Europea en el sector.

El Cogat mencionó que su decisión de reabrir el paso viene tras “una examinación de las condiciones que permiten la reanudación de las operaciones en el paso fronterizo, manteniendo al mismo tiempo las restricciones de seguridad necesarias a la luz de la situación de seguridad y las amenazas en la zona”.

Junto a esto, la facción civil del Ejército de Israel indicó que se realizarán “registros e identificaciones adicionales” en el puesto militar de Regavim, ubicado en la parte de la Franja de Gaza que continúa bajo el control militar directo de Israel.