Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán

Las autoridades militares de Israel informaron este sábado el cierre “hasta nueva orden” del paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, en el marco de “ajustes de seguridad” adoptados tras el inicio de la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El anuncio fue realizado por el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), organismo dependiente del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos.

En un comunicado, el COGAT informó de “varios ajustes de seguridad necesarios”, entre ellos el cierre de los pasos fronterizos de la Franja de Gaza, incluido Rafah, uno de los principales puntos de entrada y salida del enclave palestino.

El organismo subrayó que la ofensiva militar israelí-estadounidense contra lo que calificó como “el régimen terrorista iraní” tiene como objetivo “eliminar amenazas existenciales a largo plazo para el Estado de Israel”.

Impacto humanitario

Pese al cierre, el COGAT aseguró que la medida “no tendrá ningún impacto en la situación humanitaria en la Franja de Gaza”. Según el comunicado, desde el inicio del alto el fuego han ingresado “cantidades sustanciales de alimentos” que equivalen a “cuatro veces las necesidades nutricionales de la población”.

El cálculo, afirmó la entidad, fue elaborado utilizando la metodología de la ONU, y las reservas actuales serían “suficientes para un periodo largo”.