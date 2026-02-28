Qué se sabe de la escuela iraní donde se reportó la muerte de al menos 85 personas

Los escombros de la escuela primaria de niñas Shajarah Tayyebeh, ubicada en Minab, al sur de Irán, destruida por un bombardeo israelí. Foto: archivo

Casi un centenar de personas murieron en un bombardeo israelí contra una escuela primaria de niñas en el sur de Irán, según funcionarios de salud iraníes y medios estatales.

Este fue uno de los dos ataques que han afectado a colegios iraníes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques a primeras horas de este sábado. Este dato es relevante en consideración de que el sábado comienza la semana laboral en el país islámico, y muchos locales ya habían dejado a sus hijos y se dirigían a sus oficinas cuando los bombardeos impactaron Teherán y otras grandes ciudades de Irán.

En un principio, organizaciones y varios medios de comunicación estatales informaron que más de 60 personas murieron en el ataque contra la escuela primaria femenina. Luego, la emisora ​​estatal de noticias iraní, IRIB, elevó la cifra de muertos a 85 y 93 heridos .

Shajarah Tayyebeh

Se trata de la escuela Shajarah Tayyebeh, que está ubicada en Minab. Es la segunda ciudad más grande de la provincia de Hormozgan, que se encuentra en el sur de Irán, cercana al estrecho de Ormuz.

Según los datos de Data Commons, el último censo poblacional de la ciudad se realizó en 2016 y contaba, hasta ese momento, con casi 75 mil habitantes.

Líderes mundiales reaccionan al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

La escuela se ubica en las cercanías de una presunta base militar perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI).

Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud de Irán, afirmó que en la escuela murieron principalmente “jóvenes mártires”.

“Dios sabe cuántos niños más serán rescatados de los escombros. Que Dios les dé fuerza y ​​paciencia a sus familias”, escribió en una publicación en redes sociales Kermanpour.

En un video, se ve humo negro saliendo de un edificio en ruinas, cuyas paredes están pintadas con flores de colores pastel, mientras los espectadores gritan, se lamentan y se abrazan. Otros videos muestran a los rescatistas excavando entre los escombros con grúas de construcción y palas, y montones de mochilas ensangrentadas y polvorientas.

Otros registros muestran cómo rescatistas con equipo militar recuperan la mano amputada de una de las víctimas de entre los escombros.

“Bajo estos escombros, los estudiantes están enterrados”, grita un hombre en uno de los videos según The New York Times, alzando la voz por encima del sonido de los rescatistas perforando los escombros detrás de él, mientras levanta puñados de papeles y cuadernos escolares. “La sangre de nuestros seres queridos, nuestros estudiantes, que se puede ver en sus libros de texto”, dice el hombre en la grabación.

La escuela Shajareh Tayyebeh estaba en su primero de varios turnos escolares rotativos cuando se produjo el ataque, según Hengaw, un grupo con sede en Noruega que se centra en las violaciones de derechos humanos en Irán. En un comunicado, indicó que estaba investigando los asesinatos y estimó que unos 170 niños estaban en clases en ese momento.

Reacciones

The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils.



Dozens of innocent children have been murdered at this site alone.



These crimes against the Iranian People will not go unanswered. pic.twitter.com/AVqiuolgWm — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 28, 2026

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, condenó el ataque y afirmó, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias semioficial Tasnim, que la escuela fue “bombardeada a plena luz del día”.

“Este crimen no quedará impune”, añadió.

El ataque contra la escuela también tuvo repercusiones en Estados Unidos. La exrepresentante estadounidense, Marjorie Taylor Greene, quien rompió con el presidente Trump y su movimiento “Make America Great Again” el año pasado, condenó el ataque en redes sociales.

“No hice campaña para esto. No doné dinero para esto. No voté por esto, ni en las elecciones ni en el Congreso”, escribió. Esto es desgarrador y trágico. ¿Cuántos inocentes más morirán? ¿Y qué hay de nuestro propio ejército? Esto no es lo que pensábamos que sería MAGA”, publicó la exrepresentante en redes sociales.

I did not campaign for this.

I did not donate money for this.

I did not vote for this, in elections or Congress.

This is heartbreaking and tragic.

And how many more innocent will die?

What about our own military?

This is not what we thought MAGA was supposed to be.

Shame! https://t.co/qX6TKIUAMZ — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 28, 2026

Hasta el momento, ni Washington ni Jerusalén Occidental se han referido a este asunto.