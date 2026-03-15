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    Ejército israelí mata en Cisjordania a una familia de cuatro palestinos, entre ellos dos niños

    El Ejército esgrime que disparó al vehículo familiar porque temía un atropello mientras el gobierno palestino denuncia una "masacre atroz".

    Por 
    Europa Press
    Imagen del 22 de febrero de 2026 de familiares lamentándose durante el funeral del palestino, Mohammed Hanani, que murió a manos de soldados israelíes, en el poblado de Beit Furik, en el este de Naplusa, en Cisjordania. Foto: Xinhua/Nidal Eshtayeh Nidal Eshtayeh

    Un hombre, su esposa y dos de sus hijos han perdido la vida durante la madrugada de este domingo en el marco de un operativo de las fuerzas israelíes en la localidad cisjordana de Tammun, ubicada al sur de Tubas, donde otros dos hijos de la familia han resultado heridos por metralla.

    Unidades especiales del Ejército israelí han entrado en la ciudad, acompañadas por refuerzos provenientes de los puntos de control de Ein Shibli y Tayasir, y han abierto fuego contra un vehículo familiar, provocando la muerte de Ali Jaled Sayel Bani Odeh (37 años), su esposa Waad Othman Aqel Bani Odeh (35) y sus hijos Mohamad (5) y Othman (7), ha informado la agencia palestina de noticias Wafa citando fuentes locales.

    Otros dos menores, también hijos del fallecido matrimonio e identificados como Mustafa (8) y Jaled (11) han sufrido lesiones leves en cabeza y rostro, según los mismos informes.

    Una primera versión del Ejército israelí esgrime que los militares abrieron fuego contra el vehículo cuando percibieron que se acercaba a toda velocidad contra una de sus posiciones pero ha avanzado que está preparando una operación completa del incidente, según han hecho saber fuentes de seguridad al canal 12 de la televisión israelí.

    Por su parte, la Media Luna Roja Palestina ha denunciado que los equipos médicos operativos en la zona no han podido en un primer momento acceder a los heridos debido a la presencia de las fuerzas israelíes, que les han obligado a retirarse del lugar. Más tarde, han vuelto para recuperar los cuerpos de las cuatro víctimas mortales y asistir a los dos niños heridos.

    El Gobierno palestino ha condenado una “atroz masacre” que ha descrito como también como una “horrenda ejecución arbitraria dirigida contra una familia palestina entera que se encontraba dentro de su vehículo”.

    “Atacar a una familia entera de esta manera tan brutal revela la verdadera naturaleza de la ocupación israelí y sus políticas basadas en el asesinato, el exterminio, la destrucción y el desplazamiento, bajo una impunidad sistemática”, ha lamentado.

    Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), indicaron este miércoles que al menos 650 personas han muerto y 1.732 han resultado heridas en ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025, período en el que además se han recuperado 756 cadáveres en zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes.

    El Ministerio de Defensa gazatí manifestó asimismo en un comunicado publicado en redes sociales que la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha causado 72.135 muertos y 171.830 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles, dado que los equipos de rescate no han logrado recuperarlos.

    Más sobre:IsraelCisjordaniaTammunEjércitoMedia Luna Roja PalestinaHamasMundo

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