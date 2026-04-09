El alto el fuego entre EE.UU. e Irán muestra su fragilidad en medio de ataques contra Líbano e incertidumbre sobre el control de Ormuz

Imagen de vehículos y edificios dañados tras los ataques aéreos israelíes, en Beirut, Líbano, el 8 de abril de 2026. Foto: Xinhua/Bilal Jawich

Menos de 24 horas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de alto el fuego por dos semanas, éste ya demostró su fragilidad, debido a la incertidumbre sobre el estatus del estrecho de Ormuz, de vital importancia económica, y a los continuos y contundentes ataques de Israel en Líbano.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, acusó a Estados Unidos de incumplir su parte del acuerdo, afirmando que los continuos ataques israelíes contra Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano, violaban el pacto. Pakistán, que medió en la tregua, declaró que el pacto cubría Líbano, una afirmación que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió ante los periodistas.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó la oleada de ataques de Israel contra Líbano que dejó en un solo día más de 250 muertos, lamentando la “espantosa” magnitud de unos bombardeos lanzados coincidiendo con la tregua alcanzada entre Irán y Estados Unidos, lo que considera “inconcebible”.

Mohammad-Bagher Ghalibaf denunció este miércoles que tres puntos del acuerdo marco para poner fin a la guerra fueron violados por Estados Unidos. “En tales circunstancias, un alto el fuego bilateral o una negociación resultan inviables”, dijo.

Ghalibaf se refirió al incumplimiento de la primera cláusula del acuerdo marco de 10 puntos, que alude a un “alto el fuego inmediato en todas partes, incluido en Líbano y otras regiones, con efecto inmediato”. Asimismo, apuntó también a la violación del espacio aéreo iraní después de que un dron “intruso” fuera derribado por las fuerzas iraníes en la provincia de Fars, mientras que también aseguró que Estados Unidos ha violado la cláusula relativa al derecho de Irán al enriquecimiento de uranio, que es el sexto punto del acuerdo marco.

La portavoz de la Casa Blanca rechazó los informes que indicaban que Irán había cerrado el estrecho de Ormuz, cuya reapertura el presidente Donald Trump había exigido como condición para el alto el fuego. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial transita por este estrecho canal, y Leavitt insistió en que, desde el inicio del alto el fuego, un mayor número de buques lo atraviesa, a pesar de que los observadores del tráfico marítimo -consultados por The New York Times- no registraron un aumento el miércoles.

Televisión mostrando el discurso de Donald Trump en un bar en Nueva York.

De hecho, Irán comunicó a los mediadores que limitaría el número de barcos que cruzan el estrecho de Ormuz a alrededor de una docena al día y que cobraría peajes en virtud del alto el fuego acordado con Trump, lo que demuestra que Teherán planea reforzar su control sobre la ruta de transporte de energía más importante del mundo.

Los barcos que transiten por la zona deberán coordinarse con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso grupo paramilitar que ha sido catalogado como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, según indicaron mediadores árabes a The Wall Street Journal.

El periódico señaló que la posibilidad de que Irán asuma un papel permanente en la administración de la vía marítima está alarmando a los productores de energía del Golfo, que dependen del estrecho para la mayor parte de sus exportaciones, y a los consumidores de energía de toda Europa y Asia.

Estados Unidos sigue presionando públicamente por un estrecho libre y abierto. Pero Irán no ha mostrado disposición a ceder. El miércoles por la mañana, Irán transmitió por radio VHF marítima un mensaje advirtiendo que los barcos que no contaran con permiso de la Armada de la Guardia Revolucionaria para cruzar corrían el riesgo de ser destruidos, según una grabación que un miembro de la tripulación compartió con The Wall Street Journal. El mensaje iba dirigido a todos los buques en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán.

“El estrecho de Ormuz se ha vuelto tan importante para ellos como los misiles y el programa nuclear”, declaró Danny Citrinowicz, exjefe del departamento de Irán de la inteligencia de defensa israelí. “Para ellos, el control es fundamental”.

Islas de Kharg, Gran Tunb y Pequeña Tunb, en el Estrecho de Ormuz.

Hace apenas seis semanas, los barcos transitaban libremente por el estrecho antes de la guerra, sin ninguna coordinación militar con Irán. Los nuevos acuerdos están alterando el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico y expandiendo la influencia global de Teherán, a pesar del duro golpe que sufrió en la guerra de seis semanas.

Por otro lado, Irán publicó el miércoles lo que describió como un marco de 10 puntos para las conversaciones, que el presidente Trump calificó como “una base viable para negociar” el fin de la guerra. Gran parte de este marco consistía en exigencias que parecían imposibles de conciliar con los objetivos de Estados Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó a The New York Times que esos puntos no coinciden con lo que Trump mencionaba. El funcionario habló bajo condición de anonimato para comentar sobre discusiones internas de la Casa Blanca.

Teherán publicó su versión de la propuesta la mañana después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas, y exige que las tropas estadounidenses abandonen la región, reafirma el control de la República Islámica sobre el estratégico estrecho de Ormuz y mantiene el derecho de Irán al enriquecimiento nuclear.

Es probable que muchas de estas demandas entren en conflicto con una propuesta de 15 puntos que los mediadores estadounidenses presentaron el mes pasado.

Esa propuesta nunca se hizo pública, pero funcionarios familiarizados con el plan, que hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato para tratar detalles delicados, afirmaron que abordaba los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, así como el comercio marítimo. En negociaciones anteriores, los mediadores estadounidenses habían presionado para limitar el alcance de los misiles balísticos iraníes y detener por completo el enriquecimiento de uranio en Irán.

El miércoles, Trump pareció referirse a ese plan estadounidense, escribiendo en las redes sociales que “muchos de los 15 puntos ya han sido acordados” y reiterando su insistencia en “no enriquecer el uranio”.

Se espera que el vicepresidente JD Vance viaje a Pakistán para participar en conversaciones de paz a partir del sábado por la mañana, según informó Leavitt. También lo acompañarán Steve Witkoff, enviado especial del presidente, y Jared Kushner, yerno de Trump.

Los países del Golfo Pérsico siguieron reportando decenas de ataques con misiles y drones iraníes el miércoles. Además, los medios estatales iraníes informaron que una refinería de petróleo en Lavan, una isla iraní en el Golfo Pérsico, fue atacada por “enemigos” no especificados.