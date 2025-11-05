OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

El cierre del gobierno en Estados Unidos se convierte en el más largo de la historia tras una fallida votación en el Senado

El cierre entra en su 36º día y está teniendo un gran impacto sobre parte de la población, especialmente la dependiente de programas sociales.

Por 
Europa Press
Foto: Europa Press.

El cierre del gobierno en vigor en Estados Unidos desde octubre se ha convertido en las últimas horas en el más largo de la historia, superando el registrado entre finales de 2018 y principios de 2019, durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, tras una votación nuevamente fallida en el Senado.

El Senado ha fracasado por decimocuarta vez a la hora de lograr dar luz verde a una resolución respaldada por la Cámara de Representantes para financiar las actividades del Gobierno, una votación que se ha saldado con 54 votos en contra y 44 a favor -sin llegar así a los 60 necesarios-, con lo que el cierre del Gobierno entra en su 36º día.

Tras la votación, el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha alertado de que podría ser necesario cerrar “ciertas partes del espacio aéreo” del país si la situación se extiende a la semana que viene, lo que podría provocar “retrasos y cancelaciones masivas” de vuelos, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CBS.

Por su parte, el líder de la minoría en el Congreso, Chuck Schumer, ha afirmado que el Partido Demócrata está considerando posibles salidas a la situación. “Estamos explorando toda las opciones”, ha explicado, en medio de los contactos en el seno de la formación para intentar lograr un acuerdo que permita reabrir el Gobierno de Estados Unidos.

Republicanos y demócratas han protagonizado durante las últimas semanas un tenso enfrentamiento en torno al sistema sanitario y la demanda del Partido Demócrata para extender los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, con las discrepancias con las políticas de Trump como telón de fondo.

El mandatario estadounidense ha reclamado recientemente la abolición de la norma sobre el filibusterismo, que requiere una mayoría de 60 votos para aprobar la mayoría de la legislación, lo que permitiría aprobar una ley de financiación a corto plazo para reabrir el gobierno, un extremo rechazado por los demócratas, también por su impacto a largo plazo.

“Terminen ya con el filibusterismo, terminen inmediatamente con este ridículo cierre de gobierno y, después y lo más importante, aprueben todas las maravillosas políticas republicanas con las que hemos soñado durante años y nunca hemos obtenido”, dijo el martes el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en su cuenta en la red social Truth Social.

Al margen de las disputas políticas, el cierre está teniendo un gran impacto sobre parte de la población, especialmente la dependiente de programas sociales, incluidas aquellas personas que reciben ayuda alimentaria y las que se han visto impactadas por los aumentos de los costes de los seguros relacionados con la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

De hecho, la Casa Blanca ha tenido que salir en las últimas horas al paso de unas palabras de Trump para asegurar que las autoridades están cumpliendo con la orden judicial que las obliga a cubrir las ayudas de la mitad de los hogares beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para el mes de noviembre.

Trump había indicado previamente a través de Truth Social que estas ayudas “se otorgarán únicamente cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, y no antes”, antes de resaltar que la última Administración demócrata de Joe Biden los entregaba “a cualquiera que los solicitara, en lugar de solo a quienes los necesitaban”.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha comparecido poco después ante los medios para garantizar que Washington “está cumpliendo plenamente con la orden judicial”. En este sentido, ha justificado que el Ejecutivo está “recurriendo a un fondo de contingencia destinado a emergencias, catástrofes y guerras (y) el presidente no quiere tener que usar este fondo en el futuro”.

Más sobre:MundoEstados UnidosDonald Trump

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Acciones mundiales vuelven a caer ante la preocupación por las tecnológicas y la inteligencia artificial

La Inteligencia de Corea del Sur afirma que Corea del Norte “está lista” para un nuevo ensayo nuclear

Trump vuelve a colocar a Jared Isaacman al frente de la NASA a pesar de su cercanía a Elon Musk

Israel lamenta la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York: “Los judíos tendrán que huir”

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Lo más leído

1.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

2.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

5.
Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Servicios

Temblor hoy, miércoles 5 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 5 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Temblor hoy, miércoles 5 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 5 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Homicidio en Puente Alto: Hombre muere tras ser baleado en un vehículo

Diputado Mellado niega acusación de abuso sexual y apunta a intento por dañar su imagen en medio de campaña

Acciones mundiales vuelven a caer ante la preocupación por las tecnológicas y la inteligencia artificial
Negocios

Acciones mundiales vuelven a caer ante la preocupación por las tecnológicas y la inteligencia artificial

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo

Sofofa intensifica lobby empresarial por aranceles y se reúne con asesores clave en EE.UU.

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York
Tendencias

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

“Pelea como niña”: el duro entrenamiento de Renatosa, la influencer que peleará en La Noche de Combos

La sorprendente respuesta de Erling Haaland tras ser comparado con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
El Deportivo

La sorprendente respuesta de Erling Haaland tras ser comparado con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Cristiano Ronaldo reabre el debate histórico con Lionel Messi: “No es mejor que yo... no quiero ser humilde”

“Lo tenía listo y lo dejé ir a River”: Mauricio Macri aún se lamenta por el frustrado arribo de Marcelo Salas a Boca Juniors

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes: historia de una locura
Cultura y entretención

Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes: historia de una locura

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

El cierre del gobierno en Estados Unidos se convierte en el más largo de la historia tras una fallida votación en el Senado
Mundo

El cierre del gobierno en Estados Unidos se convierte en el más largo de la historia tras una fallida votación en el Senado

La Inteligencia de Corea del Sur afirma que Corea del Norte “está lista” para un nuevo ensayo nuclear

Trump vuelve a colocar a Jared Isaacman al frente de la NASA a pesar de su cercanía a Elon Musk

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló