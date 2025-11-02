El huracán ‘Melissa’ deja ya 64 muertos en su paso por el Caribe
El huracán, que ya se ha ido debilitando, se dirige a Bermudas.
Al menos 64 personas han muerto al paso del huracán ‘Melissa’ por los países caribeños, especialmente por Haití y Jamaica, donde han fallecido al menos 59 personas y más de una veintena siguen desaparecidas.
La Dirección de Protección Civil de Haití ha constatado 31 muertos, 20 heridos y 21 desaparecidos hasta el pasado 31 de octubre, según la última actualización del organismo. Mientras, el último balance del Gobierno jamaicano, publicado este pasado sábado, ha elevado de 19 a 28 el número de muertos, de acuerdo con los datos publicados por la Oficina del Primer Ministro.
El huracán, que ya se ha ido debilitando y se dirige a Bermudas, también ha causado estragos a su paso por Panamá, donde han muerto cuatro personas -entre ellas dos niñas-, República Dominicana, donde ha muerto una persona, y Cuba, donde de momento no se han registrado fallecidos.
El huracán “Melissa”, tocó tierra el miércoles en Cuba, donde provocó “cuantiosos” daños, como reconoció el presidente. El Gobierno no tiene constancia sin embargo de ninguna víctima mortal en territorio cubano.
Previo a esto, ‘Melissa’ afectó a Jamaica, donde tuvo vientos superaron los 240 kilómetros por hora, destrozando casas, arrancado árboles y dejado sin electricidad a buena parte de la costa sudoeste del paí.
