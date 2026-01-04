SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El MDC de Brooklyn: la cárcel federal que alberga a líderes del narcotráfico y donde permanecerá Nicolás Maduro en Nueva York

    El Metropolitan Detention Center concentra a algunos de los detenidos más peligrosos y mediáticos del mundo. Allí será recluido el líder del régimen venezolano, junto a su esposa, Cilia Flores, mientras enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

    Por 
    Roberto Martínez

    Nicolás Maduro ya se encuentra en Nueva York, a la espera de que se inicie el proceso judicial en su contra en Estados Unidos, y su destino carcelario será el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida por su alto nivel de seguridad, duras condiciones de reclusión y la presencia de presos de alto perfil internacional.

    El líder del régimen venezolano no estará solo. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida durante la madrugada del sábado en Caracas y, al igual que Maduro, quedará bajo custodia del sistema penitenciario federal estadounidense, en una causa que ha generado atención política y mediática a nivel global.

    El MDC de Brooklyn es la única cárcel federal ubicada en la ciudad de Nueva York. Fue inaugurado en 1994, con una capacidad inicial para 1.000 internos, aunque posteriormente fue ampliado para albergar hasta 1.600 detenidos.

    Según el último informe de la Oficina Federal de Prisiones, actualmente mantiene 1.239 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres.

    Presos de alto perfil y criminales históricos

    La notoriedad del recinto no se debe solo a su infraestructura, sino también a quiénes han pasado y quiénes aún permanecen en su interior. Entre los internos actuales figura José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

    También se encuentra recluido Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del cártel de Sinaloa, así como el rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs, involucrado en procesos judiciales de alto impacto mediático.

    Por el MDC han pasado además figuras políticas y de seguridad de primer nivel, como el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por delitos ligados al narcotráfico, y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.

    A ellos se suman narcotraficantes históricos, como Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, y Rafael Caro Quintero, conocido como “El Narco de Narcos” y cofundador del Cártel de Guadalajara en la década de 1970.

    Del cierre del MCC de Manhattan a la sobrecarga del MDC

    Originalmente, el MDC fue concebido para recibir a los detenidos del Metropolitan Correctional Center (MCC) de Manhattan, además de aquellos que esperaban sentencia en el Distrito Este de Nueva York (EDNY).

    Sin embargo, tras el cierre definitivo del MCC en 2021, todos los presos federales de la ciudad fueron concentrados en Brooklyn, incrementando la presión sobre la infraestructura y el personal del recinto.

    Las condiciones internas del MDC han sido objeto de fuertes cuestionamientos. Durante 2024, una cadena pública de televisión reveló múltiples denuncias de internos, quienes describieron un escenario de “violencia desenfrenada, pésimas condiciones de vida, grave escasez de personal y tráfico generalizado de drogas y productos de contrabando” al interior del penal.

    “El hoyo”: la zona más dura de la prisión

    El edificio principal del Metropolitan Detention Center cuenta con nueve pisos, aunque en la parte superior se ubica la Unidad de Vivienda Especial, conocida entre los reclusos como “el hoyo”, destinada a los presos considerados de mayor peligrosidad o riesgo, donde las medidas de aislamiento y control son extremas.

    Las celdas tienen cerca de cinco metros cuadrados y están equipadas con cámaras de seguridad y luces encendidas las 24 horas del día.

    Cada espacio dispone de una pequeña ventana, un inodoro, un lavabo y un escritorio, configurando un entorno de reclusión rígido y altamente vigilado.

    Más sobre:Nicolás MaduroNueva YorkMetropolitan Detention CenterPrisión federalMDCBrooklynEE.UU.Donald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De Bad Bunny a My Chemical Romance y 31 Minutos: los ocho conciertos que marcarán la agenda de enero en Chile

    OEA convoca a su Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Las películas más vistas por los chilenos en 2025 (y qué retratan del consumo cinematográfico local)

    Bad Bunny: cómo se negoció su regreso a Chile gestionado hace casi un año y que tuvo semanas de incertidumbre

    Gobernador de Arica alerta eventual retorno masivo de venezolanos y pide activar corredor humanitario tras captura de Nicolás Maduro

    Lo más leído

    1.
    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    2.
    Así fue el momento exacto cuando Maduro bajó del avión en aeropuerto de Nueva York

    Así fue el momento exacto cuando Maduro bajó del avión en aeropuerto de Nueva York

    3.
    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    4.
    Presidente de Perú dice que darán facilidades para retorno de venezolanos sin importar su condición migratoria

    Presidente de Perú dice que darán facilidades para retorno de venezolanos sin importar su condición migratoria

    5.
    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y “primera combatiente” del régimen venezolano

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y “primera combatiente” del régimen venezolano

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobernador de Arica alerta eventual retorno masivo de venezolanos y pide activar corredor humanitario tras captura de Nicolás Maduro
    Chile

    Gobernador de Arica alerta eventual retorno masivo de venezolanos y pide activar corredor humanitario tras captura de Nicolás Maduro

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    Con el pie derecho
    Negocios

    Con el pie derecho

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”
    El Deportivo

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

    El Mundial más grande de la historia marca el calendario deportivo de 2026

    Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    De Bad Bunny a My Chemical Romance y 31 Minutos: los ocho conciertos que marcarán la agenda de enero en Chile
    Cultura y entretención

    De Bad Bunny a My Chemical Romance y 31 Minutos: los ocho conciertos que marcarán la agenda de enero en Chile

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Las películas más vistas por los chilenos en 2025 (y qué retratan del consumo cinematográfico local)

    El MDC de Brooklyn: la cárcel federal que alberga a líderes del narcotráfico y donde permanecerá Nicolás Maduro en Nueva York
    Mundo

    El MDC de Brooklyn: la cárcel federal que alberga a líderes del narcotráfico y donde permanecerá Nicolás Maduro en Nueva York

    OEA convoca a su Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año