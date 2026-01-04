El MDC de Brooklyn: la cárcel federal que alberga a líderes del narcotráfico y donde permanecerá Nicolás Maduro en Nueva York

Nicolás Maduro ya se encuentra en Nueva York, a la espera de que se inicie el proceso judicial en su contra en Estados Unidos, y su destino carcelario será el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida por su alto nivel de seguridad, duras condiciones de reclusión y la presencia de presos de alto perfil internacional.

El líder del régimen venezolano no estará solo. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida durante la madrugada del sábado en Caracas y, al igual que Maduro, quedará bajo custodia del sistema penitenciario federal estadounidense, en una causa que ha generado atención política y mediática a nivel global.

El MDC de Brooklyn es la única cárcel federal ubicada en la ciudad de Nueva York. Fue inaugurado en 1994, con una capacidad inicial para 1.000 internos, aunque posteriormente fue ampliado para albergar hasta 1.600 detenidos.

Según el último informe de la Oficina Federal de Prisiones, actualmente mantiene 1.239 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres.

Presos de alto perfil y criminales históricos

La notoriedad del recinto no se debe solo a su infraestructura, sino también a quiénes han pasado y quiénes aún permanecen en su interior. Entre los internos actuales figura José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

También se encuentra recluido Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del cártel de Sinaloa, así como el rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs, involucrado en procesos judiciales de alto impacto mediático.

Por el MDC han pasado además figuras políticas y de seguridad de primer nivel, como el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por delitos ligados al narcotráfico, y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.

A ellos se suman narcotraficantes históricos, como Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, y Rafael Caro Quintero, conocido como “El Narco de Narcos” y cofundador del Cártel de Guadalajara en la década de 1970.

Del cierre del MCC de Manhattan a la sobrecarga del MDC

Originalmente, el MDC fue concebido para recibir a los detenidos del Metropolitan Correctional Center (MCC) de Manhattan, además de aquellos que esperaban sentencia en el Distrito Este de Nueva York (EDNY).

Sin embargo, tras el cierre definitivo del MCC en 2021, todos los presos federales de la ciudad fueron concentrados en Brooklyn, incrementando la presión sobre la infraestructura y el personal del recinto.

Las condiciones internas del MDC han sido objeto de fuertes cuestionamientos. Durante 2024, una cadena pública de televisión reveló múltiples denuncias de internos, quienes describieron un escenario de “violencia desenfrenada, pésimas condiciones de vida, grave escasez de personal y tráfico generalizado de drogas y productos de contrabando” al interior del penal.

“El hoyo”: la zona más dura de la prisión

El edificio principal del Metropolitan Detention Center cuenta con nueve pisos, aunque en la parte superior se ubica la Unidad de Vivienda Especial, conocida entre los reclusos como “el hoyo”, destinada a los presos considerados de mayor peligrosidad o riesgo, donde las medidas de aislamiento y control son extremas.

Las celdas tienen cerca de cinco metros cuadrados y están equipadas con cámaras de seguridad y luces encendidas las 24 horas del día.

Cada espacio dispone de una pequeña ventana, un inodoro, un lavabo y un escritorio, configurando un entorno de reclusión rígido y altamente vigilado.