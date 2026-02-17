SUSCRÍBETE
    Mundo

    El regreso del Grupo Wagner: ahora estaría saboteando a Europa

    El grupo paramilitar estaría de vuelta tras la muerte de su fundador, Yevgueni Prigozhin, en 2023. Según el diario Financial Times, ahora se dedicaría a reclutar a europeos económicamente vulnerables para llevar a cabo actos de violencia en territorio de la OTAN.

    Por 
    Ignacio Vera
    Emblema Grupo Wagner. Foto: Archivo

    Reclutadores y propagandistas que trabajaron para el Grupo Wagner de Rusia se han convertido en un canal principal para los ataques de sabotaje organizados por el Kremlin en Europa, según afirma el diario Financial Times.

    Y no hay claridad del estado del grupo de mercenarios desde que en 2023 se rebelaron en contra del ejército ruso, tras lo que su líder y fundador, Yevgueni Prigozhin, murió.

    Pero a los reclutadores del grupo, especializados en persuadir a jóvenes del interior de Rusia para que combatieran en Ucrania, se les ha encomendado una nueva tarea: reclutar a europeos económicamente vulnerables para llevar a cabo actos de violencia en territorio de la OTAN, según funcionarios occidentales contactados por el medio británico.

    La agencia de inteligencia militar rusa —el GRU— “está utilizando el talento disponible”, declaró un funcionario de inteligencia occidental, refiriéndose a la red Wagner. Tanto el GRU como el Servicio Federal de Seguridad de Rusia —el FSB— se han vuelto muy activos en su búsqueda de agentes en Europa para sembrar el caos.

    Mercenario del Grupo Wagner. Foto: Archivo

    En los últimos dos años, el Kremlin habría iniciado una campaña de disrupción y sabotaje por toda Europa con el objetivo de debilitar la determinación de las potencias occidentales en su apoyo a Ucrania y sembrar el malestar social.

    Intermediarios

    Sin embargo, tras el descubrimiento de agentes encubiertos rusos en Europa, los jefes de espionaje de Moscú han recurrido cada vez más a intermediarios para que cumplan sus órdenes.

    Para el GRU, la red Wagner ha demostrado ser una herramienta particularmente eficaz, aunque rudimentaria, para lograrlo, según han declarado altos funcionarios de inteligencia europeos al Financial Times.

    Los agentes de Wagner han sido encargados por agentes de todo tipo de actividades, desde ataques incendiarios contra coches de políticos y almacenes que contenían ayuda para Ucrania hasta hacerse pasar por propagandistas nazis.

    Normalmente, quienes son reclutados lo hacen por dinero y, a menudo, son personas marginadas, a veces sin propósito ni dirección. Wagner contaba con una red ya consolidada de propagandistas y reclutadores que “hablan su idioma”, afirmó un funcionario europeo.

    Las agencias de inteligencia rusas suelen buscar interponer al menos dos capas intermedias entre ellas y los agentes que desean que cumplan sus órdenes, añadió el funcionario. “Siempre buscan cierto grado de negación y Wagner y los individuos que formaban parte de él mantienen una larga y estrecha relación trabajando para el GRU de esta manera”.

    Mientras tanto, el FSB ha tendido a recurrir a redes criminales y de la diáspora rusa en Europa, pero estas han sido menos efectivas a la hora de reclutar personas.

    Mercenarios del Grupo Wagner alzan banderas tras la toma de Bajmut, Ucrania, en 2023. Foto: archivo Uncredited

    Wagner y sus partidarios ya contaban con una importante presencia en redes sociales dirigida a los rusos, que se ha transformado con relativa facilidad en una iniciativa con un enfoque más internacional.

    Por ejemplo, los canales de Telegram utilizados por el grupo han sido sorprendentemente ingeniosos y hábiles en su presentación, según declaró otro funcionario europeo. “Conocen a su público”, añadió.

    Y es que Prigozhin tenía experiencia en esta materia. El empresario también era responsable de dirigir la Agencia de Investigación de Internet con sede en San Petersburgo —la más conocida “granja de trolls” rusa—, que comenzó a dirigir desinformación al público occidental hace más de una década.

    El papel de la red Wagner en la campaña de sabotaje rusa ha estado bajo escrutinio de las agencias europeas de inteligencia y seguridad desde el principio. Las cuentas de redes sociales gestionadas por Wagner fueron responsables del reclutamiento de un grupo de británicos a finales de 2023, por ejemplo.

    Agentes desechables

    Dylan Earl, un delincuente inglés de 21 años, fue reclutado por Wagner a través de las redes sociales. En marzo de 2024, tras haber reclutado a su vez a otros cuatro jóvenes, Earl incendió un almacén en el este de Londres.

    Fue declarado culpable el año pasado y condenado a 23 años de prisión. “La mano oculta de internet dio resultados, ya que los agentes anónimos de reclutamiento que operaban a través de salas de chat, generalmente en plataformas cifradas, encontraron en el Reino Unido a jóvenes dispuestos a radicalizarse y traicionar a su país por lo que parecía dinero fácil”, declaró la jueza Cheema-Grubb en la sentencia condenatoria.

    Dylan Earl fue contactado por agentes del grupo Wagner para cometer un atentado en el Reino Unido. Foto: Archivo

    Tras ese ataque, las agencias europeas han ido recopilando información sobre una red mucho más extensa de agentes “desechables” de Wagner en toda Europa.

    De este modo, las autoridades de seguridad tienen al menos una ventaja: lo que los jefes de espionaje rusos ganan en escala y coste al utilizar agentes como Wagner para reclutar saboteadores aficionados, lo pierden en competencia y secretismo. Hasta la fecha, se han frustrado más ataques que los que han tenido éxito.

    Prigozhin y la insurrección

    El Grupo Wagner, también conocido como PMC Wagner o ChVK Wagner, es una organización paramilitar rusa. Wagner adquirió notoriedad internacional durante la guerra del Dombás en Ucrania, donde apoyó a las fuerzas separatistas de la región ucraniana en favor del avance ruso. También, se ha reportado su participación en otros conflictos globales, como en Siria, Libia y distintos países africanos.

    El grupo ha sido acusado de cometer crímenes de guerra, incluyendo violaciones, saqueos y torturas.

    Yevgueni Prigozhin, un empresario ruso con fuertes lazos a Putin, era el fundador y principal financiador del grupo.

    Yevgueni Prigozhin, el líder del Grupo Wagner, murió en agosto de 2023 tras un accidente de avión. Las causas del accidente no son claras. Foto: Archivo ANTON VAGANOV

    En junio de 2023, Prigozhin acusó corrupción en el gobierno ruso y apuntó a eso como la causa de no lograr los objetivos en la invasión a Ucrania, y organizó una toma de la ciudad de Rostov, al sur de Moscú.

    Prigozhin justificó el alzamiento como una respuesta a lo que consideraba un ataque a sus fuerzas por parte del mencionado ministerio. En respuesta, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) abrió un caso criminal contra Prigozhin por “provocar un alzamiento armado”.

    Tras negociar un acuerdo con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, Prigozhin acordó retirarse de Rostov.

    El 23 de agosto de ese año, Prigozhin figuraba entre la lista de un vuelo privado realizado que viajaba desde Moscú hacia la ciudad de San Petersburgo. En el trayecto, el avión se estrelló. En el avión viajaban diez personas, incluidos tres tripulantes, y todos fallecieron tras el impacto. Hasta la fecha, se desconoce la causa del accidente.

