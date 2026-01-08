El Secretario General de la ONU lamenta decisión de EE.UU. de retirarse de entidades de la organización

El Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, lamentó este jueves la decisión tomada por el presidente estadounidense Donald Trump de retirar a su país de más de 60 entidades internacionales, entre ellas 31 pertenecientes a su organización.

En un comunicado dado a conocer por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres destacó además que el mantenimiento de la ONU, aprobado por los 193 países miembros de su principal órgano deliberativo, es una obligación jurídica que incluye a EE.UU.

El Secretario General @antonioguterres lamenta el anuncio sobre la decisión de Estados Unidos de retirarse de varias entidades de las Naciones Unidas.



La ONU tiene la responsabilidad de cumplir con quienes dependen de nuestro trabajo.



Seguiremos desempeñando nuestros mandatos…

Es así como en el texto el secretario subraya que “las contribuciones asignadas al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y al presupuesto de mantenimiento de la paz, aprobados por la Asamblea General, son una obligación jurídica en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para todos los Estados Miembros, incluidos los Estados Unidos”.

Para luego añadir que “todas las entidades de las Naciones Unidas continuarán ejecutando sus mandatos tal como les fueron encomendados por los Estados Miembros”.

“Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de atender a quienes dependen de nosotros. Seguiremos cumpliendo nuestros mandatos con determinación”, finalizó.

La salida de EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales

La declaración de Guterres se conoce un día después de que Trump firmara la orden que retira a su país de 31 entidades de la ONU y 35 no pertenecientes a este organismo, porque a juicio de su administración estas “operan en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos”.

Entre las entidades de las que se retira el gobierno estadounidense se cuentan el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico.





Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:



35-non UN organizations

31 UN entities

Junto con la Comisión de Derecho Internacional, el Centro de Comercio Internacional, la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Esto último un tratado fundamental que sustenta la cooperación internacional sobre el cambio climático y base del histórico acuerdo climático de París, del cual el mandatario estadounidense se retiró poco después de volver a la Casa Blanca.

Por lo que la salida de EE.UU. de la entidad reafirma los esfuerzos de Trump para distanciar a sus país de las organizaciones internacionales centradas en el cambio climático que él califica de engaño.