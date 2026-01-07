Trump retira a EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden que retira a su país de 31 entidades de las Naciones Unidas (ONU), y 35 no pertenecientes a este organismo que “operan en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos”, afirmó la Casa Blanca en un comunicado.

“La administración Trump ha encontrado que estas instituciones son redundantes en su alcance, mal administradas, innecesarias, derrochadoras, mal dirigidas, capturadas por los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación”, afirmó el Departamento de Estado en la notificación.

El ejecutivo estadounidense no enumeró las entidades, pero dijo además que promueven “políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fuerza económica de Estados Unidos”.

AMERICA FIRST 🇺🇸



Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:



🔴35-non UN organizations

🔴31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Además, aseguró que la medida fue el resultado de una revisión de todas las organizaciones intergubernamentales, convenciones y tratados internacionales de los que EE.UU. es miembro o parte.

“Estos retiros pondrán fin a la financiación y la participación de los contribuyentes estadounidenses en entidades que promueven agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses, o que abordan cuestiones importantes de manera ineficiente o ineficaz, de modo que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se asigna mejor de otras maneras para apoyar las misiones pertinentes”, añadió la Casa Blanca.

De acuerdo a The Guardian, la mayoría de los objetivos de las órdenes de Trump son agencias, comisiones y paneles asesores relacionados con la ONU que se centran en el clima, el trabajo y otros temas que su gobierno ha catalogado como orientados a la diversidad y a las iniciativas “woke”, término que usan para referirse las políticas de izquierda o liberales.