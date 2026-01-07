SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump retira a EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales

    La orden del presidente estadounidense incluye a 31 entidades de la ONU que a su juicio promueven "políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fuerza económica” de su país.

    Por 
    Lya Rosen
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden que retira a su país de 31 entidades de las Naciones Unidas (ONU), y 35 no pertenecientes a este organismo que “operan en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos”, afirmó la Casa Blanca en un comunicado.

    “La administración Trump ha encontrado que estas instituciones son redundantes en su alcance, mal administradas, innecesarias, derrochadoras, mal dirigidas, capturadas por los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación”, afirmó el Departamento de Estado en la notificación.

    El ejecutivo estadounidense no enumeró las entidades, pero dijo además que promueven “políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fuerza económica de Estados Unidos”.

    Además, aseguró que la medida fue el resultado de una revisión de todas las organizaciones intergubernamentales, convenciones y tratados internacionales de los que EE.UU. es miembro o parte.

    “Estos retiros pondrán fin a la financiación y la participación de los contribuyentes estadounidenses en entidades que promueven agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses, o que abordan cuestiones importantes de manera ineficiente o ineficaz, de modo que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se asigna mejor de otras maneras para apoyar las misiones pertinentes”, añadió la Casa Blanca.

    De acuerdo a The Guardian, la mayoría de los objetivos de las órdenes de Trump son agencias, comisiones y paneles asesores relacionados con la ONU que se centran en el clima, el trabajo y otros temas que su gobierno ha catalogado como orientados a la diversidad y a las iniciativas “woke”, término que usan para referirse las políticas de izquierda o liberales.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpOrganizaciones internacionalesONURetiroMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump y Petro mantienen distendida conversación telefónica tras fuertes amenazas y respuestas

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

    Encuentran a conductor de camión que fue víctima de robo con intimidación y retención en Pudahuel

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Demre culpa a la indefinición en el Congreso por erróneo mensaje de incumplimiento de requisito para postular a pedagogías

    Lo más leído

    1.
    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    2.
    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    3.
    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    4.
    Francia llama a una “respuesta conjunta” de Europa a la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia

    Francia llama a una “respuesta conjunta” de Europa a la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana
    Chile

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Encuentran a conductor de camión que fue víctima de robo con intimidación y retención en Pudahuel

    Demre culpa a la indefinición en el Congreso por erróneo mensaje de incumplimiento de requisito para postular a pedagogías

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento
    Negocios

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cartera de proyectos energéticos que entraron en operación en 2025 superó los US$4.000 millones de inversión

    Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung
    Tendencias

    Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    “No obedece a presiones externas”: Iquique explica por qué no irá a la justicia en su disputa con la ANFP por el descenso
    El Deportivo

    “No obedece a presiones externas”: Iquique explica por qué no irá a la justicia en su disputa con la ANFP por el descenso

    Aníbal Mosa revela quién será el reemplazante del lesionado Marcos Bolados

    Manchester City mastica un doloroso empate ante Brighton y cede terreno ante el líder Arsenal

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Cultura y entretención

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Trump y Petro mantienen distendida conversación telefónica tras fuertes amenazas y respuestas
    Mundo

    Trump y Petro mantienen distendida conversación telefónica tras fuertes amenazas y respuestas

    Trump retira a EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales

    Cómo la intervención de Trump en Venezuela complica los intereses de China

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas