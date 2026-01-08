SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Nuevo anuncio de Trump: las organizaciones internacionales de las que se retira Estados Unidos

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fue el encargado de compartir el listado con las entidades que abandona su país tras una orden firmada por Donald Trump, reafirmando que estas eran innecesarias y solo servían para desperdiciar recursos.

    Por 
    Lya Rosen
    Molly Riley

    Luego de que el presidente Donald Trump firmara la orden que retira a su país de 31 entidades de las Naciones Unidas (ONU), y 35 no pertenecientes a este organismo, se conoció la lista oficial de las instituciones que a juicio de su administración “operan en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos”.

    El encargado de dar a conocer el listado fue el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien en un comunicado reafirmó que su gobierno se retiró de ellas por ser redundantes en su alcance y estar mal administradas.

    Son innecesarias, derrochadoras, mal gestionadas, están al servicio de los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o representan una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación”, detalló Rubio en el texto.

    “El presidente Trump es claro: ya no es aceptable enviar a estas instituciones el esfuerzo y la dedicación del pueblo estadounidense, sin obtener prácticamente nada a cambio. Se acabaron los días en que miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes fluían hacia intereses extranjeros a expensas de nuestro pueblo”, añadió.

    Las organizaciones pertenecientes a la ONU

    Luego el secretario de Estado compartió en su comunicado un link a las 66 organizaciones, divididas en no pertenecientes a las Naciones Unidas y las que sí son parte de la ONU. Un último grupo en el que se destacan el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico.

    Además de la Comisión de Derecho Internacional, el Centro de Comercio Internacional, la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

    Una última organización clave de la ONU que The Guardian destacó, afirmando que la salida de esta representa el último esfuerzo de Trump y sus aliados para distanciar a Estados Unidos de las organizaciones internacionales centradas en el clima y en abordar el cambio climático.

    Este convención, nacida en 1992 y tomada por 198 países para apoyar financieramente las actividades relacionadas con el cambio climático en países en desarrollo, es el tratado base del histórico acuerdo climático de París, del cual el mandatario estadounidense -quien califica el cambio climático de engaño- se retiró poco después de volver a la Casa Blanca.

    Las otras organizaciones de las que se retiró EE.UU.

    En el apartado de las organizaciones que no son parte de la ONU, en tanto, se cuentan entidades como el Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7, Comisión de Cooperación Ambiental, el Foro Mundial contra el Terrorismo, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global.

    Además del Foro Internacional de Energía y la Agencia Internacional de Energías Renovables, el Foro Mundial sobre Expertos en Ciberseguridad, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas.

    Todas las que, a juicio de Rubio, forman parte de un listado que comenzó como un marco pragmático de organizaciones internacionales para la paz y la cooperación y “se ha transformado en una extensa arquitectura de gobernanza global, a menudo dominada por una ideología progresista y desvinculada de los intereses nacionales”.

    Para concluir afirmando que EE.UU, no va a seguir desperdiciando recursos, capital diplomático y su participación en instituciones irrelevantes o contrarias a sus intereses. “Rechazamos la inercia y la ideología en favor de la prudencia y el propósito. Buscamos la cooperación cuando sea beneficiosa para nuestro pueblo y nos mantendremos firmes donde no lo sea”, sentenció.

    Estados UnidosMarco RubioDonald TrumpOrganizaciones internacionalesRetiroONUMundo

