El Supremo brasileño ordena el traslado inmediato de Bolsonaro a una cárcel en las afueras de Brasilia

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó este jueves el traslado inmediato del expresidente brasileño Jair Bolsonaro de la sede de la Policía Federal, en la que estaba recluido para cumplir su pena de 27 años por intento de golpe de Estado, a la cárcel de Papuda, en las afueras de Brasilia.

De acuerdo al texto obtenido por la agencia AFP, el magistrado brasileñó afirmó que el cambio se produce para que existan condiciones de internación “más favorables”. Además, Moraes cita que será transferido a una celda “igualmente exclusiva y con total aislamiento en relación a los demás presos”.

De Moraes también pidió que Bolsonaro sea llevado ante una junta médica oficial, compuesta por médicos de la misma Policía Federal, para evaluar su estado clínico, los requerimientos para el cumplimiento de su condena y la eventual necesidad de su traslado a un hospital penitenciario.

Para ello, los profesionales de la salud deben entregar un informe en un plazo de diez días. La defensa y la Fiscalía además podrían designar asistentes técnicos y formular preguntas en un plazo de 24 horas, según informó Agência Brasil.

Sala de Estado-Maior - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, conhecido como… pic.twitter.com/gxscoX1YAl — g1 (@g1) January 15, 2026

El juez también autorizó varias medidas relacionadas con la salud y custodia del expresidente, incluida la asistencia médica integral durante las 24 horas del día, proporcionada tanto por profesionales del sistema penitenciario como por médicos privados previamente colegiados, sin necesidad de notificación previa al Poder Judicial.

También permitió el traslado inmediato a hospitales en casos de emergencia, con posterior notificación al Supremo en un plazo de 24 horas.

Como detalló France 24, Bolsonaro deberá cumplir su condena en un edificio conocido como Papudinha, una instalación policial dentro del complejo penitenciario, donde han estado encarcelados otros políticos brasileños, incluido Anderson Torres, ministro de Justicia de Brasil bajo su administración.

Su nueva celda tiene aproximadamente 65 metros cuadrados, mayor que la habitación de 12 metros cuadrados en la que se encontraba detenido en la Policía Federal de Brasilia. Esta posee un dormitorio, un baño, una cocina y una sala de estar, según el tribunal, el que añadió que cumplirá su condena en solitario.