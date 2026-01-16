SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El Supremo brasileño ordena el traslado inmediato de Bolsonaro a una cárcel en las afueras de Brasilia

    El exmandatario de Brasil será transferido a la penitenciaria de Papuda, donde existen condiciones de reclusión "más favorables" y contará con asistencia médica integral durante las 24 horas del día.

    Por 
    Lya Rosen
    Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

    El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó este jueves el traslado inmediato del expresidente brasileño Jair Bolsonaro de la sede de la Policía Federal, en la que estaba recluido para cumplir su pena de 27 años por intento de golpe de Estado, a la cárcel de Papuda, en las afueras de Brasilia.

    De acuerdo al texto obtenido por la agencia AFP, el magistrado brasileñó afirmó que el cambio se produce para que existan condiciones de internación “más favorables”. Además, Moraes cita que será transferido a una celda “igualmente exclusiva y con total aislamiento en relación a los demás presos”.

    De Moraes también pidió que Bolsonaro sea llevado ante una junta médica oficial, compuesta por médicos de la misma Policía Federal, para evaluar su estado clínico, los requerimientos para el cumplimiento de su condena y la eventual necesidad de su traslado a un hospital penitenciario.

    Para ello, los profesionales de la salud deben entregar un informe en un plazo de diez días. La defensa y la Fiscalía además podrían designar asistentes técnicos y formular preguntas en un plazo de 24 horas, según informó Agência Brasil.

    El juez también autorizó varias medidas relacionadas con la salud y custodia del expresidente, incluida la asistencia médica integral durante las 24 horas del día, proporcionada tanto por profesionales del sistema penitenciario como por médicos privados previamente colegiados, sin necesidad de notificación previa al Poder Judicial.

    También permitió el traslado inmediato a hospitales en casos de emergencia, con posterior notificación al Supremo en un plazo de 24 horas.

    Como detalló France 24, Bolsonaro deberá cumplir su condena en un edificio conocido como Papudinha, una instalación policial dentro del complejo penitenciario, donde han estado encarcelados otros políticos brasileños, incluido Anderson Torres, ministro de Justicia de Brasil bajo su administración.

    Su nueva celda tiene aproximadamente 65 metros cuadrados, mayor que la habitación de 12 metros cuadrados en la que se encontraba detenido en la Policía Federal de Brasilia. Esta posee un dormitorio, un baño, una cocina y una sala de estar, según el tribunal, el que añadió que cumplirá su condena en solitario.

    Más sobre:BrasilJair BolsonaroTribunal Supremo de BrasilAlexandre de MoraesTrasladoPrisiónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Nos van a mirar más a nosotros que a quienes hoy gobiernan”: la advertencia de José Antonio Kast en el consejo ampliado de la UDI

    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    Turista polaco de 67 años lleva 5 días perdido en cordillera del Valle del Elqui: Fiscalía coordina búsqueda con GOPE de Carabineros

    En medio del quiebre oficialista y disputas en el PC: Jara se abre a renunciar a su militancia

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo

    Contraloría toma razón con alcances al decreto que fija cuentas de la luz para el primer semestre

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    2.
    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    3.
    Delcy Rodríguez promete destinar “cada dólar” de la venta de hidrocarburos al sistema de salud

    Delcy Rodríguez promete destinar “cada dólar” de la venta de hidrocarburos al sistema de salud

    4.
    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    5.
    María Corina Machado tras la reunión en la Casa Blanca: “Contamos con Trump para la libertad de Venezuela”

    María Corina Machado tras la reunión en la Casa Blanca: “Contamos con Trump para la libertad de Venezuela”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    “Nos van a mirar más a nosotros que a quienes hoy gobiernan”: la advertencia de José Antonio Kast en el consejo ampliado de la UDI
    Chile

    “Nos van a mirar más a nosotros que a quienes hoy gobiernan”: la advertencia de José Antonio Kast en el consejo ampliado de la UDI

    Turista polaco de 67 años lleva 5 días perdido en cordillera del Valle del Elqui: Fiscalía coordina búsqueda con GOPE de Carabineros

    En medio del quiebre oficialista y disputas en el PC: Jara se abre a renunciar a su militancia

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo
    Negocios

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo

    Contraloría toma razón con alcances al decreto que fija cuentas de la luz para el primer semestre

    Litio: tras caída en exportaciones en 2025, el precio de commodity inicia el año con buen pie y sube a su mayor nivel desde 2023

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Contra los creadores de este deporte: Chile elimina a España y clasifica a la final del Mundial de la Kings League
    El Deportivo

    Contra los creadores de este deporte: Chile elimina a España y clasifica a la final del Mundial de la Kings League

    En vivo: Colo Colo se enfrenta a Olimpia en un amistoso de pretemporada en Uruguay

    Felipe Loyola confirma su partida al Pisa de Italia: “Siento que es un paso que me va a terminar favoreciendo”

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    El Supremo brasileño ordena el traslado inmediato de Bolsonaro a una cárcel en las afueras de Brasilia
    Mundo

    El Supremo brasileño ordena el traslado inmediato de Bolsonaro a una cárcel en las afueras de Brasilia

    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    Eventual ofensiva militar contra Irán: Entre la amenaza de EE.UU. y la alerta en Israel

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel